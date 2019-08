Las cinco claves de la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia

Los errores individuales se pueden respaldar con el funcionamiento del equipo, pero justamente eso fue lo que le faltó a Millonarios para poder acceder a los cuartos de final de la Copa Colombia: derrota por 3-4 (marcador global) con Deportivo Independiente Medellín y se le dice adiós al segundo torneo del ciclo de Jorge Luis Pinto en el 2019.

1. Los errores defensivos

Se puede señalar a jugador puntual como lo fue Alex Rambal, quien tanto en el juego de ida –le regaló la pelota a Germán Cano para el 2-1 final- como en el juego de vuelta –se vio comprometido en el 2-2 de Medellín en Bogotá- cometió errores, pero lo que es cierto es que la defensa de Millonarios, en términos generales, fue una de las razones de la eliminación en la Copa Colombia.



Hasta ahora se están probando nombres y no se ve un funcionamiento en el retroceso, en los doblajes y en los cierres que respaldarían los errores puntuales que se puedan cometer. Esto se vio cuando Rambal perdió la pelota en el Atanasio Girardot en los minutos finales del partido y en el fallido cierre que intentó Felipe Banguero cuando quedó Cano solo para anotar el 2-2 en el Campín. Mucho por trabajar, mucho por corregir en la defensa.



“Cometemos errores defensivos. Unos por desespero y otros por imprecisión. Se nos va una clasificación que era importante para nosotros y desafortunadamente ya no estamos en la Copa", afirmó Pinto.

Cometemos errores defensivos. Unos por desespero y otros por imprecisión FACEBOOK

TWITTER

2. Los cambios

En el juego de vuelta los mejores jugadores de Millonarios: José Ortiz, Juan David Pérez y Jhon Duque, fueron sustituidos. Los dos primeros cuando el partido iba 2-1 y la serie estaba empatada.



El equipo sintió la salida de los futbolistas, Ortíz venía de marcar dos goles y era preocupación constante para los centrales del DIM, Pérez fue uno de los pocos desequilibrantes en el frente ataque y Duque era quien ejercía la presión en campo contrario. Ingresaron Cristian Arango, Juan Camilo Salazar y César Carrillo, que poco, casi nada, incidieron en el trámite del partido.



“Conozco perfectamente la fisiología de un jugador (José Guillermo Ortiz) que viene a la altura y que hace ese desgaste físico del primer tiempo y parte del segundo. Lo vi en el desgaste que estaba, sabía que iba a jugar 40, 50 o 60 minutos desde antes del partido”, declaró Jorge Luis Pinto sobre el cambio del delantero costarricense.

José Ortiz, delantero de Millonarios. Foto: Twitter de Millonarios

3. Se dejó pasar el envión anímico

El fútbol demuestra muchas veces que se trata de los estados anímicos que pueden tener los equipos durante el partido. Millonarios tuvo dos picos: el empate 1-1 en Medellín (minuto 38 gol de Arango) y el 2-1 a favor en Bogotá (tanto de Ortiz), en los que por falta de efectividad y errores individuales -defensivos- dejó pasar de largo el momento en que Millos pudo mantener un empate de visita y seguir de largo como local.

4. La efectividad del Medellín

El DIM de Alexis Mendoza viene demostrando en el segundo semestre que al mínimo espacio, a la mínima oportunidad, anota, pasa de largo y liquida de los partidos con su carta principal de gol: Gérman Cano. Millonarios le regaló espacios, Cano marcó. Millonarios se equivocó en defensa, Canó volvió anotar. Millonarios retrocedió mal y Cano los eliminó.

5. La consolidación se está tardando

Del Millonarios que sumó 50 puntos en el primer semestre del fútbol colombiano varios nombres no están en el actual plantel por salidas o lesiones. Los nuevos apenas se están adaptando como lo ha sido la pareja de centrales que han integrado: José Moreno, Deivy Balanta, Breiner Paz y Alex Rambal. La juventud ha sido un factor que, en este caso puntual, ha pesado a la hora de cometer errores de concentración en momentos decisivos.



El 9 de área que terminó jugando, Fabian Gonzales Lasso, ya no es el titular por incapacidad médica y aunque los dos centro atacantes que han actuado marcaron, les falto más coordinación con el resto de equipo para concretar las oportunidades que se producen.



En la zona creativa quien asumió el mando fue David Silva frente a la salida de Christian Marrugo y a la lesión de Santiago Montoya. Mackalister es de chispazos, de un partido sí y otro no y esta falta de constancia también influyó en parar, tomar la pelota, alzar la cabeza y generar ideas para evitar la eliminación de la Copa Colombia.

Medellín vs. Millonarios en el juego de ida de los octavos de final de Copa Colombia. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

DEPORTES