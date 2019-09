Las cinco razones del triunfo de Millonarios frente al líder

Millonarios volvió a acercarse a la punta de la Liga gracias a su triunfo 2-1 frente al líder del campeonato, Alianza Petrolera, que venía con 11 fechas de invicto y apenas cinco goles recibidos. ¿Cómo lo consiguió? Estas son las cinco razones de la victoria de este jueves en El Campín.

1. Presión e intensidad. Millonarios adelantó sus líneas, comenzó a abrir el juego por las bandas, mandando al ataque a los laterales, y le quitó la pelota a Alianza Petrolera, un equipo que basa buena parte de su juego en el control del balón. De esta manera contrarrestó la idea del DT visitante, César Torres, que puso un mediocampista más en la primera línea.



2. Aprovechó el juego aéreo. A lo largo del semestre, aunque no ha recibido muchos goles, Alianza Petrolera ha sufrido cuando le levantan la pelota. Y con el balón aéreo, llegaron las dos jugadas que terminaron en goles. El primero, en una mano clara de Freddy Flórez, y el segundo, en un cabezazo de Rambal tras un cobro de tiro de esquina.



3. Los volantes de marca recuperaron su nivel. Millonarios había sufrido mucho en los partidos anteriores porque los volantes de primera línea daban mucha libertad a sus rivales. Ni Jhon Duque ni Felipe Jaramillo se veían cómodos. En este partido, Pinto prescindió de Jaramillo y mandó a la cancha a César Carrillo, que además aportó más manejo. Fue la figura del partido.



4. Mayor seguridad defensiva. Como consecuencia del punto anterior, a Millonarios le llegaron mucho menos en este partido. El gol llegó por un error individual del arquero Wuilker Faríñez, que despejó mal un balón desde su área y luego se vio sorprendido con un remate desde muy lejos. Pero más allá de esa jugada, no fueron muchas las exigencias a la defensa.



5. A Alianza Petrolera le faltó convencimiento. Cuando consiguió el descuento, el equipo visitante no encontró la fórmula para sacarle provecho a ese desconcierto momentáneo de Millonarios. Ya a esa altura, 23 minutos del segundo tiempo, el DT Torres había hecho los tres cambios y le terminó sobrando un volante de recuperación.



