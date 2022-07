Millonarios llegó a Medellín con una racha de siete partidos sin ganar y con apenas dos goles convertidos en los últimos cinco encuentros. Sin embargo, este sábado lograron un triunfo que le permite recuperar la confianza de sus hinchas.

El 1-2 con el que se resolvió el partido contra Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, resultó corto para la superioridad que mostró el equipo que dirige Alberto Gamero, que marcó dos goles y pudo haber conseguido al menos otros dos.



Ahora, con cinco puntos en la tabla e invicto en la Liga 2022-II, Millonarios regresará el viernes a El Campín, para enfrentar a Envigado y tratar de romper otra mala racha, la de cuatro partidos sin triunfos como local.



Estas fueron las cinco claves de la victoria de Millonarios contra Nacional en Medellín.

1. Volvió la efectividad a Millonarios

Sin ser aún lo ideal para un equipo que aspira a pelear títulos, Millonarios logró superar su sequía goleadora y golpear a Nacional en momentos clave del partido. Primero, a los 17 minutos, cuando en una jugada colectiva, Daniel Ruiz anotó el 0-1, y luego, a los 7 de la segunda etapa, en un tiro de esquina cobrado por el autor del primer gol y rematado de cabeza por Luis Carlos Ruiz. Millonarios tuvo 19 remates en este partido, de los cuales, cinco fueron al arco. Y dos terminaron en gol, algo que tranquiliza a su técnico por la cantidad de acercamientos al arco rival.

2. El nivel de Luis Carlos Ruiz

Luis Carlos Ruiz, delantero de Millonarios. Foto: Twitter: @MillosFCOficial

Para tratar de encontrar una solución a su anemia ofensiva en el remate de los cuadrangulares semifinales, Millonarios se movió rápido. Aún se escuchaban los ecos de la eliminación del semestre pasado cuando el club anunció la contratación de Luis Carlos Ruiz, que venía de ser el segundo goleador de la Liga 2022-I, con 11 anotaciones, dos menos que Dayro Moreno, otro que sonó para regresar a Millonarios pero que, finalmente, renovó con el Atlético Bucaramanga.



En materia goles, Ruiz ha respondido hasta ahora: marcó el tanto en el empate contra Deportivo Pasto en El Campín, en la primera fecha, y este sábado hizo el segundo gol en el triunfo contra Nacional.



Además, Ruiz, de 35 años, se ha integrado rápido al circuito ofensivo de Millonarios y le ha aportado al juego ofensivo del equipo, distinto a lo ocurrido en el primer semestre, por ejemplo, con Diego Herazo o Ricardo Márquez, buenos rematadores, pero con poca asociación. El samario fue clave también en el primer gol, con la inteligencia para engañar a la defensa: mientras todos esperaban que se girara para rematar, tocó con borde externo para dejar a Daniel Ruiz de cara al gol.

3. Millonarios ahogó a Nacional y lo hizo ver mal

Si hay algo que reconocerle a Millonarios es su intención de ir siempre al frente. Así, a pesar del dominio inicial de Nacional en los primeros diez minutos, luego agarró la pelota, la hizo circular y desnudó las fallas defensivas de Nacional, por arriba y por abajo.



En el segundo tiempo, Daniel Cataño tuvo sus primeros minutos como jugador de Millonarios y encajó rápido en la idea de Gamero, que ya lo había tenido como jugador en el Tolima, entre 2018 y 2019. El único que quedó en deuda fue Carlos Gómez, que se vio impreciso y no siempre tomó las mejores decisiones.

4. La ausencia de Sebastián Gómez le pesó a Nacional

Sebastián Gómez fue un jugador clave en la campaña que llevó a Nacional a conseguir la estrella 17. Fue el equilibro en el medio campo y también aportó en salida al ataque.



Sin Gómez, Herrera no ha podido encontrar equilibrio en la mitad de la cancha. En el primer tiempo le apostó a una pareja de recuperación con Alexander Mejía y Jhon Duque, pero el primero anda en bajo nivel y el segundo falló en el quite.



Con el 0-1, el DT probó con una opción más ofensiva en lugar de Duque, Yeison Guzmán, pero el problema se agravó, a tal punto que tuvo que reforzar esa zona con la entrada de Nelson Palacio, ya con dos goles en contra.



5. Niveles individuales preocupantes en Nacional

A Nacional se le nota el esfuerzo por cumplir con el calendario, pero la acumulación de partidos comienza a pasarle factura, más allá de que en la primera fecha, Herrera le dio descanso a la nómina base y puso jugadores juveniles contra Cortuluá.



Además de lo ya mencionado con Alexander Mejía, Jefferson Duque entró muy poco en juego y en un par de ocasiones lo dejaron en fuera de lugar. Andrés Andrade, más allá de la jugada al final del primer tiempo en la que dejó a Dorlan Pabón de frente al arco, se vio muy flojo, y el propio Dorlan estuvo lejos de su nivel.



