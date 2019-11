Las cinco razones de la derrota de Santa Fe contra el Deportivo Cali

La última derrota de Santa Fe en la Liga había sido el 25 de agosto, frente a Rionegro (1-0). Desde entonces comenzó una impresionante remontada que lo sacó de la cola de la Liga y lo metió en los cuadrangulares semifinales. Ahora, el 1-0 en Palmaseca pone al equipo a la expectativa de lo que pase en el duelo entre América y Alianza Petrolera.

¿Qué pasó con Santa Fe en el estadio del Deportivo Cali? Estas fueron las razones de la derrota del equipo que dirige Hárold Rivera:



1. Una falla en el juego aéreo. A Santa Fe no le habían marcado goles de cabeza en la era de Hárold Rivera. El último tanto por esa vía se lo había convertido Luciano Ospina, de Alianza Petrolera, el 28 de julio, cuando el técnico 'cardenal' aún era Patricio Camps. Curiosamente, en este partido el equipo falló en un factor en el que ha sido históricamente muy fuerte en los últimos años. Danny Rosero aprovechó un descuido de Fáiner Torijano y convirtió el gol de la victoria.



2. Errores por la zona derecha de la defensa. Carlos Arboleda tuvo el partido más flojo de los últimos tiempos con Santa Fe. Por su zona, Deportivo Cali siempre hizo daño, con Agustín Palavecino y Féiver Mercado, e incluso Juan Ignacio Dinenno en algunas ocasiones salió de la zona central y fue a buscar la pelota a la izquierda.



3. Faltó efectividad. Santa Fe tuvo 15 minutos muy buenos en el primer tiempo, en los que le llegó con comodidad al Cali y creó un par de opciones. La más clara, un mano a mano de Jéfferson Duque con Johan Wallens, que resolvió muy bien el portero del Deportivo Cali. Pero no aprovechó para hacer daño. Y para completar, el árbitro Wílmar Roldán no le sancionó un penalti por falta de Wallens a Duque.



4. Los creativos no anduvieron bien. Fabián Sambueza y Jhon Velásquez han sido fundamentales en la campaña de Santa Fe. Pero esta vez fueron bien controlados por el Deportivo Cali. Incluso Sambueza se vio afectado por el mal estado de la cancha del estadio del Deportivo Cali y se vio agotado. Ninguno de los dos terminó el partido.



5. Mala elección de los suplentes. En busca de otra manera de hacerle daño al Cali, Rivera sacó a Sambueza y a Velásquez y les apostó a dos jugadores que han tenido muy poca continuidad: Brayan Perea, que solamente había jugado dos minutos en su etapa al frente del club, y José Hugo Palacios, que apenas había tenido 23 minutos este semestre. De hecho, el 'Coco' se fue lesionado.



