Las cinco razones de la derrota de Millonarios frente al Cúcuta

La derrota 3-1 frente al Cúcuta Deportivo es, tal vez, uno de los puntos más bajos de Millonarios en el año. Ni en la defensa ni en el ataque, el equipo que dirige Jorge Luis Pinto demostró la casta para pelear por los primeros lugares. Estas fueron las cinco razones de una caída muy dura, que hizo que los azules desaprovecharan la opción de terminar la fecha como líderes.

1. La defensa, en un pésimo momento. Pinto apeló en el General Santander a la pareja de centrales que mejor le venía funcionando, Álex Rambal y Luis Payares. En el primer ataque del Cúcuta, del saque de centro tras el gol de José Guillermo Ortiz, mostraron una lentitud pasmosa y una falta de reacción que les costó el empate, menos de un minuto después de haber anotado. Tampoco respondieron en el juego aéreo, como en el segundo gol, ni tuvieron reacción, como en el tercero. A eso se suman unos laterales que no dieron ninguna garantía. Al menos, esta vez Pinto mostró autocrítica al respecto.



2. Esta vez Faríñez no estuvo para salvarlos. El portero venezolano Wuilker Faríñez no es el mismo del primer semestre: se ve inseguro, por arriba está dando ventajas y falló clamorosamente en el segundo gol del Cúcuta Deportivo, en un balón que si bien tomó un efecto extraño tras pegar en el hombro de James Castro, no iba con mucha fuerza. Le faltó reacción. Ya son varias las fallas, y seguidas.



3. El nivel de Jaramillo bajó muchísimo. Desde que volvió de la lesión que no le permitió terminar jugando el primer semestre, Felipe Jaramillo no es el mismo. Lento, sin reacción, sin quite, da muchas ventajas y los rivales las han aprovechado, y eso ha acentuado los problemas defensivos.



4. No puede depender solo de Ortiz. El costarricense volvió a anotar después de cuatro partidos en blanco, a los cinco minutos del primer tiempo. Su salida por lesión dejó a Millonarios huérfano ofensivamente.



5. La fórmula de ataque se volvió repetitiva. Si bien a Pinto le ha dado buenos resultados la fórmula de abrir la cancha con Zapata y Pérez para luego buscar a Ortiz en el área, la idea se ha vuelto conocida para los rivales. Y además, el DT tampoco tiene muchas opciones diferentes para atacar. Tanto, que en este partido, como él mismo lo explicó, terminó cambiando volante de marca por volante de marca, aunque Carrillo tenga más opciones ofensivas que Jaramillo, y lateral por lateral. Elíser Quiñones y Juan Camilo Salazar vieron todo el partido desde el banco.



