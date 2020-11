Las cinco causas de la eliminación de Millonarios

El lastre del comienzo de la campaña le pesó mucho a Millonarios, al que la gran reacción de las últimas fechas no le alcanzó para meterse a las finales de la Liga. Necesitaba al menos dos resultados ajenos y no se le dio ninguno. El 6-1 a Alianza Petrolera queda para la anécdota.

Millonarios tendrá que pensar ahora en la Copa Colombia, en la que el miércoles enfrentará a este mismo rival en Barrancabermeja, y luego, en la liguilla de eliminados para buscar un premio de consolación, la clasificación a la Copa Suramericana. Estas son las causas de la eliminación azul:



(Lea también: Estos son los 8 clasificados a cuartos de final del fútbol colombiano)



Perdió puntos con todos los rivales directos. Millonarios no les pudo ganar ni a Equidad ni a Águilas Doradas, los dos equipos con los que peleaba la clasificación en la última fecha. A ambos los tuvo en El Campín: con Equidad empató 2-2, antes de la pandemia, y con Águilas igualó 0-0, en un juego en el que casi no creó opciones de gol. Y a eso hay que sumar la derrota 1-3 con Once Caldas, también en El Campín, cuando ya se comenzaba a hablar de la eliminación.



También sufrió con los de abajo. Entre los equipos de la parte baja de la tabla, no pudo ganarle a Bucaramanga (0-0 en Bogotá), Cúcuta (1-1 en el General Santander), Medellín (perdió 1-0 en el Atanasio Girardot) y Jaguares (goleada 4-1 en Montería). Un par de puntos en esos partidos le hubieran alcanzado para clasificar.



El pésimo arranque. En la fecha 11, poco más de la mitad del campeonato, Millonarios estaba en el puesto 18, a ocho puntos del octavo y solo por encima de Patriotas y Chicó. La reacción azul fue enorme, pero el arrastre del mal comienzo terminó por hundirlo.



Malas decisiones con los refuerzos. La que más se notó fue la de los arqueros. Wuilker Faríñez y Jéfferson Martínez se fueron durante la pandemia y se decidió traer dos porteros nuevos, Cristian Bonilla y Christian Vargas, que no brindaron seguridad. Al final, Gamero se la jugó por uno de la casa, Juan Esteban Moreno. Pero hubo otros que no marcaron diferencia, como Diego Godoy, que acabó dando una mano como lateral.



(En otras noticias: Chicó demandará a mujer que protestó frente al bus del equipo)



Depender de resultados ajenos. Todo muy ligado a la campaña del año. Al final, acabó dependiendo de lo que hicieran los demás y los otros equipos también tienen sus objetivos. Equidad ganó bien en Cali y se metió a los ocho. Millonarios espera el premio de consolación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes

- Se destapó Queiroz: culpó al árbitro de la debacle con Uruguay



- Muñoz cerró la segunda mejor actuación colombiana en el Masters



- Brillante triunfo de Dustin Johnson en el Masters, con récord incluido