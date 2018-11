El juicio a Millonarios: las causas de un semestre fatal

Millonarios venía de un 2017 extraordinario, en el que logró su decimoquinto título de Liga, y el coletazo de ese triunfo fue la Superliga, que le ganó a su gran rival, Atlético Nacional. Pero a partir de ese momento, y sobre todo en el segundo semestre, los azules fueron de fracaso en fracaso.

¿Qué le pasó a Millonarios? Estas fueron algunas de las posibles causas.

El exceso de partidos no es excusa

Uno de los factores que el cuerpo técnico siempre puso sobre la mesa a la hora de explicar el irregular rendimiento del equipo era que Millonarios tenía que jugar muchos partidos sin posibilidad de descansar. Y la cantidad en el semestre fue enorme: 28 juegos, contando Liga, Copa Suramericana y Copa Colombia.

Pero hay otros tres equipos, Santa Fe, Junior y Nacional, que han tenido una maratón similar: los rojos disputaron este sábado su encuentro número 28 y los otros dos lo harán este fin de semana. De esos cuatro clubes, el de peor rendimiento fue Millos: 47,6 por ciento. Nacional ha sacado el 62,9 por ciento de los puntos; Junior, el 56,7 por ciento, y Santa Fe, el 52,3. Y con mejores resultados: los dos primeros están entre los ocho, Nacional ganó la Copa Colombia y Junior y Santa Fe, además de aún estar peleando en la Liga, están en semifinales de la Copa Suramericana.

Russo se mantuvo con su base y perdió

En el primer semestre, el tema de la enfermedad que sufrió y superó Russo afectó directamente el rendimiento del equipo. Pero en la segunda mitad del año, el equipo hizo pretemporada, al quedar eliminado prematuramente en la Liga. Russo insistió en jugadores que no dieron la talla. Gabriel Hauche, por ejemplo, traído como refuerzo, fue el que más veces entró a la cancha, junto a Andrés Cadavid: 27 partidos cada uno. El argentino no aportó ni goles ni juego. Y hubo otros que llegaron y tampoco funcionaron, como Óscar Barreto y Christian Marrugo, aunque este último no tuvo tanta continuidad.

Problemas físicos

Millonarios, que solamente ha utilizado a 25 jugadores en el semestre, ha sufrido por muchas lesiones. Y perdió a jugadores importantes, como Jhon Fredy Duque, cuya ausencia sintió mucho el equipo, lo que lo llevó, incluso, a perder seguridad defensiva. Pero no fue el único que se quedó por fuera: se lesionaron Barreto, Del Valle, Mackalister Silva, Carrillo, De los Santos. Podría ser coincidencia, pero…

La campaña en casa fue fatal

En la Liga, Millonarios solamente ganó un partido en El Campín en el semestre. Fue un 1-0 contra Leones, que en la práctica ya era un equipo de la B y que lo puso a sufrir, en especial en el segundo tiempo. De 18 partidos en Bogotá, contando todas las competiciones, solamente ganó tres: los otros dos fueron contra General Díaz, en la Copa Suramericana, y contra Boyacá Chicó, en la Copa Colombia. De resto, nueve empates y dos derrotas. Lo que había sido la gran fortaleza en 2017 hoy resultó su peor debilidad.



