Millos puso en riesgo su clasificación: las cinco causas

Millonarios lleva tres fechas engranado, frenado en seco, y de estar peleando la punta del campeonato ahora pone en riesgo su clasificación, tras la derrota 2-0 frente al Tolima, en Ibagué. Y el calendario que tiene por delante no es fácil.

El sábado, el equipo que dirige Jorge Luis Pinto recibe al América en Bogotá. Luego, en la fecha 18, visitará a Junior en Barranquilla. Después enfrentará a Santa Fe en el clásico y cerrará como visitante contra Rionegro.



¿Por qué Millonarios se está cayendo y ahora está en problemas para clasificar? Acá, cinco razones.



1. No tiene seguridad en la defensa. El técnico Pinto había ensayado varias parejas de centrales y ninguna le había dado un rendimiento satisfactorio, a tal punto, que en 16 partidos, Millonarios solamente ha sacado dos veces el arco en cero. En Ibagué intentó jugar a otra cosa: puso tres defensores y adelantó a los laterales. Pero con esa fórmula, le marcaron un gol de cabeza, en una pasividad tremenda de la defensa.

Luis Payares. Foto: Instagram @payares_30



2. Sin marca en la mitad. En Ibagué, Pinto decidió darle descanso a Jhon Fredy Duque y armó una pareja de recuperación con Felipe Jaramillo y César Carrillo. Pero el primero hace rato en un nivel muy bajo y el segundo es más un volante mixto que un hombre de marca. El equipo dio muchas libertades y no perdió más lejos por falta de puntería del Tolima y por la actuación de Jefersson Martínez, que falló en el primer gol pero evitó al menos otros dos.



3. Sin creación. En los últimos dos partidos, Millonarios hizo apenas dos remates a la portería. Y ambos fueron en el encuentro contra Patriotas. Mackálister Silva, con todo y sus intermitencias, es el único que aporta ideas ofensivas. En Ibagué no jugó por problemas físicos. Y su reemplazo, Juan Camilo Salazar, está lejísimos del nivel que lo llevó a irse a San Lorenzo. Desde que regresó, ni siquiera ha tenido un nivel aceptable.

Juan Camilo Salazar no ha respondido. Foto: Guillermo Ossa/CEET

4. Nómina corta y sin variantes. En la práctica, Millos tuvo cinco bajas en Ibagué: el portero Wuilker Faríñez y el delantero José Guillermo Ortiz estaban con sus respectivas selecciones. Silva y Cristian Arango no estaban disponibles por molestias y Pinto dejó afuera a Duque. El equipo no tiene banca: hay jugadores que poco han aportado al equipo, como Salazar y Elíser Quiñones, y otros que ni se sabe de qué juegan, porque poco entran, como Carlos López.



5. Falta de autocrítica. Jorge Luis Pinto, el técnico de Millonarios, apela a la memoria y recuerda su trayectoria cada vez que recibe una crítica al funcionamiento de su equipo. Pero la realidad es que no le ha encontrado la vuelta a la defensa (en los cinco últimos partidos no ha repetido línea de zagueros) y el equipo cada vez juega peor. Además, increíblemente, dejó al equipo sin delanteros tras la expulsión de Rambal: trató de tener la pelota con la entrada de Barreto. ¿Cómo recuperar la confianza del plantel? Tiene un trabajo duro por delante.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc