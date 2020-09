La 19 del Everton y las camisetas que ha usado James en su carrera

Valery Hache / AFP

A.S. Mónaco F.C.



En 2011, fue fichado por el Mónaco de Francia y tuvo la '10' desde el comienzo. Se convirtió en la segunda contratación más cara de la Liga en ese entonces. Pero no fue fácil acomodarse al esquema del entrenador Caludio Ranieri, quien no le daba muchos minutos en la cancha. Al final logró aumentar su rendimiento a tal punto, que llegó a disputar 38 encuentros, aportar goles de importancia y convertirse en el hombre con mayor número de asistencias en el fútbol ‘galo’.