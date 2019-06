Qué hará Dimayor tras disturbios con hinchas de Millos en Santa Marta

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, expresó su preocupación por los hechos sucedidos el fin de semana en Santa Marta, donde cerca de 300 fanáticos de Millonarios fueron detenidos tras protagonizar graves incidentes.

“Lo que pasó en Santa Marta fue gravísimo. Ayer (lunes) recibimos los números de cédula de todos ellos y no se les permitirá entrar a los estadios en los términos en que se dé la sanción, como ya pasó con hinchas de Nacional, Once Caldas y Cúcuta”, dijo Vélez a Caracol Radio. “No nos puede temblar la mano en ese sentido. No podemos dejar de colaborarles a las alcaldías y a los municipios para acabar esta problemática tan complicada”, agregó.



Vélez recordó que desde la fecha pasada se comenzaron a aplicar los controles biométricos de acceso en el estadio El Campín y que se está trabajando para ampliar la cobertura. En su primer día de aplicación, fueron capturadas tres personas, una por homicidio y dos por hurto.



“Estuve hablando con una persona de la Registraduría. Queremos adaptarlo para detectar personas que tengan sanciones de entrada a los estadios, eso requiere un tiempo”, aseguró Vélez.



El presidente de la Dimayor indicó que en el futuro también se quiere comenzar a utilizar la identificación facial. “El Registrador está interesado en que ese tema lo trabajemos entre todos”, señaló, y añadió: “Ese sistema tendría que utilizarse con la base de datos de la Registraduría, con las fotos que ellos tienen. Es muy difícil tomarle la foto a todo el mundo”.



