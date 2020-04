El sermón de las 7 palabras de Jorge E. Vélez en la Dimayor

Desde el 31 de julio del 2018, Jorge Enrique Vélez es el presidente de la Dimayor, pero su gestión ha sido centro de críticas y señalamientos, que lo han convertido en un dirigente polémico.

En esta Semana Santa seleccionados algunas de las frase más controvertidas del dirigente colombiano.





1. 'La gran ventaja es que llego sin paradigmas'



Jorge Enrique Vélez fue indagado sobre el hecho de venir de la política y no tener ninguna experiencia en el fútbol como dirigente.



“¿Sabe cuál es la gran ventaja que tengo?, que llego sin paradigmas. Llego a romper paradigmas y a hacer cosas con mucha tranquilidad. Vengo de ser presidente de la Comisión Arbitral, tengo la junta directiva más grande del país, que son los 36 equipos, y a ellos les vamos a responder”, comentó.



Sin embargo, el dirigente ha tenido serios problemas con varios clubes. Su nombre y su permanencia en el cargo generan división, teniendo muchos críticos por su gestión y falta de resultados.



2. 'Soy un enamorado del fútbol femenino'



Eso lo dijo a cuatro meses de su gestión, en ‘Marca Colombia’. “Yo soy un enamorado del fútbol femenino pero las ganas las tenemos que poner todos. ¿Dónde están los patrocinadores? Si uno no tiene patrocinadores, entonces qué clase de torneo hace. Esto tiene que madurar, no se puede pasar de primaria a universidad sin pasar por bachillerato antes. Este es el reto que tenemos que trabajar”, aseguró.



Pero el fútbol femenino ha sido la gran debilidad de su gestión. Cada año hay dudas sobre el inicio de la competición, discusiones sobre el corto tiempo del campeonato y en este 2020 será complicado definir el equipo que vaya a la Copa Libertadores.





3. 'Los hinchas tienen dos opciones: van al estadio o pagan por ver los partidos'



La expresión de Vélez fue ante la creación del canal Premium, cuando tuvo otra salida en falso, pues en lugar de invitar a los hinchas y hacerlos protagonistas del crecimiento del fútbol colombiano, les desafió y les dio esas dos únicas opciones en un tono no muy ameno.



Básicamente dijo que el que no tenga dinero, para pagar el fútbol privado por TV o una boleta para ir al estadio, no podría disfrutar del espectáculo.



Y aunque tenga razón, los aficionados se sintieron insultados e intimidados por la arrogancia de Jorge Enrique Vélez. Así, en las redes sociales nació el #LoPagaráSuMadre, rechazando el arrinconamiento a los televidentes a pagar por una

Liga que todavía presenta muchas falencias. Y para colmo, el interés por el fútbol local ha disminuido, así como no han mejorado las asistencias a los estadios.



4. '(El Hincha asesinado en Cali) no tiene nada que ver con el Fútbol Profesional Colombiano'



Como un indolente. Así vieron a Jorge Enrique Vélez después de que hinchas del Deportivo Cali asesinaran vilmente a un aficionado del América de Cali.





“El incidente no fue en el estadio, ni siquiera se presentó cerca del escenario deportivo. El hecho ocurrió en Cali y no en Palmira donde fue el partido. Eso es un asunto de seguridad urbana y eso no tiene nada que ver con el fútbol”.



5. 'El coronavirus no me preocupa para nada'



Días antes de que en Colombia se decretara que los eventos públicos se cancelaban por el riesgo de contagio del covid-19, el presidente de Dimayor fue consultado sobre el impacto que podría causar el coronavirus.



“No me voy a poner a inventar. A mí no me preocupa para nada el coronavirus. El día que llegue el caso, me preocupo. Hablar de que me dijeron o me contaron, no”, dijo.





6. 'Si el Gobierno quiere fútbol para los colombianos, a dónde les mando la factura'



Es tal vez la frase que más críticas le ha costado a Vélez. Esa fue su polémica respuesta cuando un grupo de representantes, en medio de la discusión de la reforma tributaria, pidió incluir un artículo en el que declaran el fútbol profesional colombiano como “de interés nacional”, y así tratar de evitar que todos los partidos se vieran a través del canal Premium.



“Hablé con el Ministro de Hacienda, eso es inconstitucional. Hoy el fútbol, mañana el cine... Estos son empresas privadas. Hablé con alguien del Gobierno y les dije, no hay problema, a dónde le mando la factura. Si el Gobierno quiere asumir lo de los colombianos, les mando la factura. Pero (el fútbol) gratis no puede ser. Si el Gobierno quiere sacar de su presupuesto, pues les vendemos”, fueron sus palabras.



Hoy, que el fútbol vive una crisis económica, que la Liga está suspendida a causa del coronavirus, y que se han acercado al mismo Gobierno de Iván Duque para pedir préstamos y así tratar de salvarse.



7. 'Dinero de derechos de TV internacional, no se ha perdido'



Vélez ha tratado de llevar tranquilidad con el compromiso que hay de por los derechos de televisión internacional, que a la fecha siguen esperando con ansias los 36 clubes del fútbol colombiano.



“Claro que ha habido inconvenientes, no es fácil hacer un negocio de televisión hoy. Hoy no es sólo televisión, también es streaming, juegos virtuales. Todos esos temas los hemos tenido que ajustar porque desafortunadamente, tenemos que reconocerlo, no había un control claro de nuestros derechos en el exterior”, dijo el presidente a ‘La FM’.



Juan Pablo Arévalo

Redacción de Futbolred​