Dura sanción a Lady Andrade por el puñetazo a Carolina Pineda

Lady Andrade, jugadora de Atlético Nacional, recibió una fuerte sanción de oficio de parte de la Comisión Disciplinaria del campeonato, luego de propinarle un puñetazo en la cara a Carolina Pineda, del América de Cali, sin mediar acción de juego.

La Dimayor le dio siete fechas de suspensión y la multó con 264.986 pesos por "incurrir en una vía de hecho (puñetazo) contra un rival, conducta contemplada en el literal f) artículo 63 del CDU de la FCF".



Así las cosas, Andrade se perderá el resto de la Liga. A Nacional le quedan dos partidos de la fase de grupos, contra Deportivo Cali, el 24 de agosto, y Atlético Bucaramanga, el 29, y en caso de avanzar, las verdes solamente tendrían, máximo, cuatro partidos, los dos de la semifinal y los dos de una eventual final.



Es la sanción más drástica que se haya impuesto en la historia de la Liga femenina, que comenzó a disputarse en 2017.



"Es relevante a la hora de determinar la sanción para este Comité, el hecho de que Lady Patricia Andrade Rodríguez, hubiese propiciado un golpe en el rostro de una rival cuando el balón no estaba en juego, demuestra además la clara intención de cometer un daño (que no es un riesgo asumido por parte de ninguna jugadora de fútbol en esas condiciones), y que por las pruebas allegadas a este Comité, hay constancia de que se causó un daño en la integridad de la jugadora Carolina Pineda por la agresión efectuada", dice la resolución.



Nacional tiene el derecho a los recursos de reposición y apelación. Cabe recordar que el técnico del equipo femenino, Diego Bedoya, defendió a su jugadora.



“Con respecto a lo que pasó con Lady Andrade, son situaciones de juego que siempre se presentan dentro del campo. Lo vemos muy deportivo, es algo situacional para nosotros más allá de buscar la mala intención”, dijo Bedoya a ‘Zona Libre de Humo Radio’.



“Nosotros tuvimos en Estefanía González una rotura de ligamento cruzado de 9 meses de una patada de una compañera de América Femenino en un partido que tuvimos, pero no publicamos nada, ni decimos nada, es algo situacional”, agregó el DT.



