De la B a la estrella, la sufrida resurrección del América

No vale la pena recordar aquella fecha, ni para qué mencionarla, fue cuando América cayó a la B, algún diciembre, algún 2011, pero la fecha no importa, ni el recuerdo, lo importante es que el club al fin le echó paladas de tierra a ese momento, al fatídico descenso a la B, ya no importa, ahora importa que volvió a la cúspide, a reinar, a ser el grande, el campeón, como si nada hubiera pasado, aunque pasó.

El palazo final fue el domingo, kilos de tierra sobre ese descenso, para que no vuelva a asomar, para que no queden ni los recuerdos. Pero es inevitable retratar que fue una ardua reconstrucción, llena de baches, de vacíos, de problemas. Ir a la B, luego salir de la B para seguir sufriendo en una A de lamentos, de equipos sin ambición, de planteles descoloridos, apagados.



Y es que fueron cinco largos años en la B, un karma, el peor castigo, la catástrofe para esa hinchada que se mantuvo fiel, cabeza arriba, pecho afuera, como si no importara, como si alentar en la B fuera lo mismo, pero no lo era, en el fondo el club esperaba el resurgimiento, levantarse en medio de las cenizas para volver al lugar del que nunca se debió haber ido.



Por eso tiene tanta importancia este título del América, porque pasaron técnicos, jugadores, directivos, y nadie parecía poder lograr la hazaña.



Al fin llegó el técnico Hernán Torres y jaló al equipo, lo sacó de esa arena movediza, lo devolvió a la A, al lugar privilegiado, solo que quedaba algo pendiente, ganar la Liga, la estrella, esa es la gracia para un equipo grande que está en la primera categoría, pelear, clasificar, intimidar a sus rivales, que sepan que ahí está el América para ponerlos a sufrir, a todos, con su nómina y con su hinchada, la que está regada por todo el país, fiel y ruidosa.



Y sin embargo, no parecía posible ni probable que por ahora América recuperara la estabilidad, que se afianzara de nuevo en la A y empezara a pelear lo importante.



Muchas cosas cambiaron, pasaron varios entrenadores que hicieron su mejor esfuerzo, Jorge da Silva, Pedro Santos, Jerson González, Fernando Pecoso Castro, y al fin el brasileño Alexandre Guilmaraes. Pasaron jugadores y capitanes y presidentes.



Llegó Tulio Gómez, con seguidores y detractores, puso a Ricardo Pérez, al actual, pero Tulio sigue siendo la imagen detrás del América.



Entonces coincidieron Tulio, Pérez, Guimaraez, y jugadores como Michael Rangel, Pisano, Carrascal, Vergara, sierra, Segovia, Volpi y tantos otros, junto a una hinchada que no ha cambiado, que se ha mantenido firme, emotiva, desde antes de la B, durante y después, ilusionada.

América volvió a la A, tras ganar la B en el 2016. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Toda esa familia escarlata compaginó para liderar la resurrección, para alcanzar la estrella, clasificar a Copa Libertadores, otra vez, como en los viejos tiempos. Y el continente tiembla, porque América, copero por naturaleza, está de vuelta.



“Se están cumpliendo los objetivos: ascender, estar en los primeros lugares, ir a Copa Libertadores y ser campeones. Eran los objetivos y los estamos logrando”, dijo el directivo Tulio Gómez.



América vuelve a sonreír. Levanta la copa que se le había refundido, llegó a su estrella número 14, vuelve a Copa Libertadores, y su hinchada celebra, fiel, como lo hizo en las malas, como lo hace en las buenas.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET