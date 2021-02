Así va la séptima fecha del fútbol colombiano

El fútbol colombiano sigue su marcha. La séptima jornada de la Liga Betplay transcurre sin problemas, tras los dos primeros compromisos del martes pasado.

En el primer partido de la jornada Patriotas derrotó 3-1 a Alianza Petrolera, con goles de Jesús Arieta, Héctor Solano y Cristian Barrios. Descontó Roger Torres.



Luego, Atlético Nacional dio buena cuenta del once Caldas y con gol de Jéfferson Duque lo venció en condición de visitante.



Este miércoles, Bucaramanga, con goles de Alejandro Quintana y Henry castillo, venció 2-0 al Deportivo Pereira.



Águilas Doradas anotó por intermedio de Jhon Fredy Salazar, y Envigado lo hizo por intermedio de José Manuel Hernández, para el empate 1-1.



A esta hora juegan Medellín vs. Boyacá Chicó y Más tarde Junior vs. Deportivo Cali.



Este jueves, disputarán los siguientes compromisos Jaguares vs. La Equidad; Millonarios vs. Pasto y América vs. Santa Fe.





