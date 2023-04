Once Caldas tiene una historia particular llena de logros, hazañas y grandes victorias que lo ayudaron a ganarse el respeto de varios clubes e instituciones tanto a nivel nacional como internacional.



El equipo de Manizales es uno de los máximos exponentes del país a nivel continental tras conquistar la Copa Libertadores en 2004, pero en el ámbito regional tiene la ‘pelea cazada' con su máximo rival, el Deportivo Pereira.

Rivalidad del Viejo Caldas

El eje cafetero tiene tres equipos que han sido grandes representantes en el FPC, Quindío, Once Caldas y Deportivo Pereira son los clubes más importantes de la región y durante varias temporadas han protagonizado partidos apasionantes.



Aunque la rivalidad que más despierta sentimientos es la que viven el Deportivo Pereira y Once Caldas, dos equipos que se han enfrentado en 222 ocasiones y que han dejado encuentros para el recuerdo.

Provocación de los hinchas del Once Caldas a los del Pereira en Palogrande. Foto: Twitter: @juaneslc11

El primer compromiso entre ambos conjuntos se vivió en el año 1949 en el estadio Palogrande de Manizales. En aquella fecha de la segunda edición del FPC el Deportes Caldas (nombre del Once Caldas en la época) logró vencer al cuadro matecaña por 5-4.

Historial de Once Caldas enfrenando al Pereira

De los 222 partidos diputados en el Fútbol Profesional Colombiano, el blanco, blanco ha logrado 85 victorias, sobre las 65 del Deportivo Pereira. Mientras que el clásico del Eje Cafetero terminó empatado en 72 ocasiones.



En cuanto a goles, las estadísticas entre ambos conjuntos han sido un poco más parejas, los albos han visto portería en 302 ocasiones, mientras que el equipo pereirano ha marcado 278 tantos. El máximo artillero del clásico es Sergio Sierra, quien vistió la casaca de ambos conjuntos y marcó 14 goles.

Últimos compromisos

A pesar de tener una amplia diferencia a favor en el historia, Once Caldas no viene de hacer un buen papel en sus últimos dos juegos ante el Deportivo Pereira. El pasado 25 de marzo por la fecha 10 de la Liga BetPlay, ambos conjuntos igualaron 1-1 en el Palogrande con goles de Andrés Correa y Kener Valencia.

Facebook Twitter Linkedin

Once Caldas vs. Pereira Foto: Dimayor - Vizzor Image

Historia diferente se vivió el 19 de febrero por la jornada 5 del Apertura 2023, donde los albos cayeron por 3-1 en el Hernán Ramírez Villegas con goles de Ángelo Rodríguez, Andrés Ramírez y Juan Pablo Zuluaga, el descuento de los visitantes fue de Jhonny Vasquez en contra.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS