La respuesta de Eduardo Méndez al trino de Francisco Santos

El regreso de Eduardo Méndez a Santa Fe, después de 12 años de haber dejado la presidencia del club, ha generado opiniones divididas. Mientras algunos reconocen que puede dar una mano para los problemas deportivos y administrativos, otros le critican su pasado y la condena que debió cumplir en Estados Unidos.

Una de las voces que se alzó en contra de Méndez fue la de Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington, quien abiertamente criticó la llegada del nuevo presidente, a quien calificó como 'Ex preso Rojo'.



En entrevista con Blu Radio, Méndez le respondió a Santos: “Nunca he tenido problemas con él. De pronto, él está incómodo por mi problema y no quiere que yo sea presidente. Pero no voy a entrar en ninguna controversia, él es un personaje importante del país”, dijo.



Méndez, además, recordó que en su primer paso al frente de Santa Fe, Santos lo buscó para que su hijo, Benjamín, jugara en el equipo.



"Lo vi en las instalaciones de la sede de la calle 63 cuando yo era presidente. Fue y me pidió el favor de que le recibiera a su hijo Benjamín y que jugara en Santa Fe, que él quería que su hijo fuera jugador. Era una de las pasiones que tenía. Duró un buen tiempo con el equipo profesional, no con el Sub-20, con el profesional”, recordó Méndez.



