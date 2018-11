Plantel de Millonarios, en el ojo del huracán

En la catástrofe que vive Millonarios producto de una nueva eliminación en la Liga, la que está a punto de consumarse a no ser que pase un milagro en la última fecha, tiene gran responsabilidad el plantel de jugadores, que han sido incapaces de sacar al equipo del naufragio en el que ha estado en el semestre y en buena parte del año, y no respondieron en los partidos claves, como el que perdieron el sábado pasado contra Huila, en Neiva.

Aunque el técnico Miguel Ángel Russo asuma públicamente la responsabilidad, los jugadores no han plasmado en la cancha el fútbol ni las ideas para pretender la clasificación entre los ocho. Lo mismo pasó el semestre pasado, o con las eliminaciones en la Libertadores y la Suramericana. ¿O cómo se explica que solo hayan ganado un partido de local en toda la Liga, al descendido Leones? ¿O que no hayan tenido jerarquía para jugar en casa? ¿O que en El Campín se le hayan llevado los puntos equipos como Chicó, Rionegro y Equidad?



Russo ha retratado la situación a lo largo del semestre; ha dicho con sutileza que los jugadores no tenían los mismos niveles de rendimientos, que no definían, que cometieron muchos errores puntuales, que tuvieron mucha carga de partidos, y además muchas lesiones... Su más reciente análisis es más acertado que lo mostrado por el equipo en la cancha. “Mantener los niveles cuesta mucho. No es un semestre bueno para nosotros; habrá que volver a pensar en todo lo que necesitamos para el año que viene, no hay duda”, declaró Russo el sábado.

Russo y la dirigencia tienen su culpa, pero la plantilla es hoy la señalada. En un sondeo hecho por Gabriel Meluk, editor de Deportes de EL TIEMPO, en la cuenta de Twitter @MelukLeCuenta a la pregunta de quién tiene la responsabilidad, el 46 por ciento dijo que los jugadores, el 29 por ciento señaló a los directivos y el 25 por ciento, al entrenador, entre 7.300 votos, a falta de 15 horas (puede seguir votando aquí).



Si se mira con lupa el rendimiento de la plantilla este semestre, se salva el arquero Wuilker Faríñez, quien de acuerdo con las anotaciones de EL TIEMPO, tuvo un promedio de calificación de 6, el más alto. Entre los que mejor trabajo hicieron también está Andrés Cadavid, con 5,71 en 17 partidos, e incluso Mackalister Silva, que tuvo 5,75 en 13 juegos. Pero ellos no pudieron liderar la recuperación del equipo.



Bajo la lupa quedan, sobre todo, los refuerzos del año, que no han pesado, ni el en el primer semestre ni en este –menos Faríñez, que llegó en enero–. Por ejemplo, el atacante argentino Gabriel Hauche generó muchas expectativas y solo ha anotado dos goles en la Liga. Su calificación en promedio es de 5,15 en 17 partidos. Pero tampoco han rendido Roberto Ovelar, de floja campaña, ni el intermitente Christian Marrugo, que casi ni jugó. Es más, Óscar Barreto, uno de los que volvió al equipo, tiene el peor promedio de calificación, con 4,67. Los refuerzos decepcionaron de principio a fin y son los grandes señalados en una plantilla que costó 6 millones de dólares.

Millonarios tuvo además el problema de las lesiones, que lo azotaron en buena parte del semestre. Perdió varios partidos a De los Santos y a Duque, que eran piezas fundamentales del equipo. Pero careció de alternativas para suplirlos. Se vio muchas veces vulnerable en defensa y desequilibrado en el medio campo.



Millonarios necesita urgente reingeniería, pero no es tan sencillo porque solo seis futbolistas terminan su contrato en diciembre: Jáder Valencia, Felipe Banguero, Carlos López, Jáneiler Rivas, Anier Figueroa y Henry Rojas. Además, una buena cantidad (9, sin los que vienen de divisiones menores) son del club, mientras que a jugadores como Hauche, Ovelar y Marrugo, tres de los refuerzos que no han cumplido las expectativas, les quedan seis meses de contrato.

