Esta fue la razón por la cual Falcao no jugó en Millonarios

Hace 20 años, Radamel Falcao García anotó su primer gol como profesional. Lo hizo jugando para Lanceros Fair Play, club que por ese entonces jugaba en el torneo de ascenso en Colombia. En esa época estuvo unos días en Millonarios, pero no se quedó en el club.

Hoy, el ‘Tigre’ es el máximo goleador de la Selección Colombia en toda su historia, con 34 anotaciones, y tiene una brillante carrera en el fútbol internacional. Los hinchas azules aún sueñan con verlo en su equipo. ¿Por qué no se quedó en su momento?



(Le puede interesar: así fue el primer gol de Falcao como profesional, hace 20 años)



Hernán Pacheco fue el técnico que lo hizo debutar como profesional, en 1999, cuando Falcao tenía 13 años. En una entrevista con Antena 2, Pacheco explicó la razón por la cual, a pesar de que alcanzó a entrenar unos días con Millonarios, no se quedó en el club.



Pacheco, quien logró el ascenso con Fortaleza en 2014, comenzó a trabajar con el argentino Silvano Espíndola, quien fue jugador de Millonarios en 1984 y 1986 y jugó junto a Radamel García, el padre de Falcao, en el Unión Magdalena, en 1985. Desde entonces se hicieron amigos.



Cuando Espíndola fundó la escuela Fair Play contactó a Pacheco para trabajar con él y le habló de Falcao:

Empezamos trabajos y Silvano me dice: ‘Ojo con el hijo de Radamel, porque es un

Falcao tenía tres años menos que sus compañeros. El día en que debutó, la rompió. “En su primer partido marcó cinco o seis goles de los nueve que anotamos ese día, en ese momento yo quedé sorprendido”, recordó Pacheco.



Tras pasar por las selecciones juveniles de Bogotá, Falcao llegó a Lanceros, pues Fair Play hizo un convenio para manejar ese club en la B. “Teníamos que cumplir con la norma de Dimayor poniendo dos jugadores menores de 18 años, por eso con Silvano decidimos llevar a Falcao porque marcaba diferencia y así empezó todo”, recordó.



Tras haber jugado con Lanceros, Falcao llegó a Millonarios en 2000. “Silvano arropó muy bien a Falcao y le prometió que lo llevaría a Argentina, pero primero debía hacer un paso por un equipo de Primera y lo tuvimos que llevar a Millonarios, cuando el técnico era el ‘Flaco’ (Jaime) Rodríguez”, explicó Pacheco.



Incluso por aquellos días, el periodista Jorge Álvaro Peña le hizo a Falcao una entrevista en la que Falcao aparecía en los campos de entrenamiento de Millonarios.

Entrevista a Falcao en Millonarios

“Él iba a entrenar pero lo tenían ahí a un lado, no le prestaron atención, así que Silvano junto a un empresario lo llevaron directo a River”, aseguró Pacheco, y dio una posible causa de por qué no se quedó: “En esa época se creía que el jugador joven no servía y Millonarios, como siempre fue un equipo protagonista, no podía hacer procesos, solo le servía ser campeón con jugadores a la altura”.



La historia de Falcao, tras su llegada a River, es bien conocida. Y Millonarios, salvo la Copa Merconorte en 2001, no obtuvo títulos entre 1988 y 2011, cuando ganó la Copa Colombia. ¿Se unirán alguna vez los caminos del ‘Tigre’ y de Millos?



