La razón por la que Mike Tyson posó con la camiseta del Junior

Mike Tyson, excampeón mundial del peso pesado, causó furor en las redes sociales en Colombia por unas fotografías en las que luce la camiseta del club Junior de Barranquilla.

Las fotos fueron tomadas en Las Vegas (EE.UU.) y en una de ellas se ve a Tyson con la camisa ‘rojiblanca’ puesta y en la otra firmando un autógrafo, en lo que parece ser la cocina de su casa.



Las imágenes fueron subidas a las redes sociales por Andrés Felipe Penso, un empresario colombiano hincha del Junior que está haciendo gestiones para que el exboxeador estadounidense, que dominó la categoría del peso pesado en los años 80, visite Barranquilla.



"Mike recibió una camiseta del mejor equipo de Colombia y se tomó la fotografía en su casa la cual me hizo llegar y la imagen se hizo viral", dijo Penso a Efe.

“Nos conocimos en Las Vegas y me comentó que ya sabía la intención de traerlo a Colombia. Me dio el teléfono de su mánager, a quien le hicimos llegar la camiseta de Junior. Luego Mike la recibió, se la puso, posó con ella, la firmó y no las devolvió”, agregó Penso en entrevista con ‘El Heraldo’.



Junior de Barranquilla, tercer club de fútbol más antiguo de Colombia, se ha coronado siete veces campeón de la liga local y es el que más hinchada tiene en la región norte del país.



EFE