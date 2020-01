La razón de la demora del uso del VAR en el juego de Millonarios

El VAR comienza poco a poco a hacer su aparición en el fútbol colombiano. La pasada final entre América y Junior vio sus primeros 'pinitos' y en esta primera fecha de la Liga hizo presencia en dos encuentros. Uno de ellos fue en el Millonarios-Pasto.

Sin embargo, el uso de la tecnología no fue del agrado de todos en una jugada puntual del partido en la que su uso se demoró ocho minutos mientras era revisaba y se le informaba al juez del encuentro, Carlos Herrera.



A los 27 minutos del complemento, cuando Millonarios buscaba descontarle al Pasto, que le ganaba 0-2 en El Campín, el capitán del club bogotano, Jhon Duque fue al piso con una barrida para recuperar el balón y se encontró de frente con Julián Vergara, quien termina golpeándolo.



El juez Herrera no dudó y le sacó tarjeta roja al volante de Millonarios. Un error, porque en las imágenes se observa que Duque intenta alcanza a quitar el pie para no golpear al volante del Pasto y es él quien resulta afectado.

La jugada tuvo que ser observada por todo el panel del VAR, pero se tardó ocho minutos hasta que el juez Herrera decidió observar la jugada en la pantalla. Allí decidió reversar la roja a Duque y ponerle cartulina amarilla ante la sorpresa de todos.



Según se conoció, la demora en la decisión del VAR en El Campín en la jugada de la expulsión de Duque se debió a que se cayó el sistema y nada tuvieron que ver los árbitros.



DEPORTES