La tormenta que se armó en Santa Fe por acuerdo con el equipo femenino

El acuerdo al que llegó Santa Fe con su equipo femenino, de suspender los contratos por mutuo acuerdo (con el pago del 50 por ciento del salario por estos meses) mientras se supera la crisis por el coronavirus, desató una polémica, ya que varios sectores, incluso gubernamentales, piensan que fue un acuerdo discriminatorio, respecto del plantel masculino. El club niega irregularidades y las jugadoras están conformes.

El lunes por la noche, Santa Fe anunció que había llegado a acuerdos con los planteles para afrontar esta etapa de suspensión de competiciones producto de la cuarentena nacional. En dicho comunicado, el club dijo que garantizaba el desarrollo normal de los contratos con el equipo masculino y personal administrativo, con un pago salarial parcial mientras dura la emergencia, y la futura cancelación de los saldos. Pero lo que desató la polémica fue el anuncio de suspensión de contratos al equipo femenino.

Esta decisión vulnera la condición de trabajadoras a las futbolistas, a quienes se les debe reconocer y respetar los mismos derechos de los futbolistas”.



Luego hubo una cadena de reacciones en contra del acuerdo, como la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien manifestó en Twitter: “Es absolutamente injustificable que hagan un acuerdo para mantener las condiciones salariales de los jugadores y en cambio suspendan los contratos de las jugadoras de los equipos femeninos! @SantaFe, a recapacitar y cambiar esa inaceptable discriminación!”. Y como si fuera poco, también se pronunció la vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez, quien le envió una carta al presidente cardenal, Eduardo Méndez, en la que calificó como un “tratamiento arbitrario y discriminatorio con las jugadoras, sin justificación aparente”, y expresó que el caso fue trasladado a los ministerios de Trabajo y del Deporte y de la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer “para que estudien las posibles medidas”.



Lo curioso del caso es que al ser consultadas, las futbolistas no denuncian ningún tipo de irregularidad ni inconformismo. La capitana del equipo, Gabriela Huertas, dijo a Citynoticias: “El club nos va a cumplir con lo que firmamos en febrero. El club se hará cargo de la seguridad social y la pensión. Las que tienen subsidio de vivienda les cubrirá un poco más. Ellos lo propusieron. Lo que nos pone a pensar es el hecho de que no haya liga”, dijo. En cuanto a la diferencia con el equipo masculino dijo: “No lo sé, pienso que tiene que ver con que ellos tienen una liga, nosotros no la tenemos”.

La defensa del club

Muy sorprendido se mostró el presidente Eduardo Méndez, quien en una conferencia de prensa virtual negó que haya existido algún comportamiento discriminatorio de parte del club con las jugadores. Señaló que, por el contrario, el equipo ha garantizado las condiciones de sus futbolistas para que reciban “lo que merecen”. “Suspensión y terminación de contrato es totalmente diferente. A ellas se les cancelará el 50 por ciento de sus salarios estos meses. Se les pagan sus prestaciones y la institución es responsable de sus arriendos de vivienda y servicios. ¿Dónde hay discriminación?”, dijo el dirigente. “Muchas de las jugadoras tenían contrato hasta agosto y septiembre. Se suspendieron los contratos, pero continúa el vínculo laboral. Seguimos pagando su seguridad social”, precisó.



Agregó que el acuerdo con ellas es que se suspenden los contratos, pero que en cuanto salgan de esta emergencia “se reanudará su contrato y extenderá el tiempo que corresponde”.



Méndez afirmó que en ningún momento se ha discriminado a la mujer ni ha comparado a los planteles. Agregó que no hubo presión para ninguna futbolista. Finalmente, se refirió a la carta de la vicepresidenta Ramírez. “En Santa Fe sí se respalda y apoya el fútbol femenino. Me preocupan varias de las comunicaciones oficiales y extiendo a la Dra. Marta Lucía Ramírez el ánimo de dialogar”.



El dirigente señaló, además, que por ahora no hay propuestas de la Dimayor para la liga femenina que estaba proyectada para este mes y no pudo empezar.



