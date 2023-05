Comenzaron los cuadrangulares semifinales de la Liga 2023-I y con ellos, las polémicas arbitrales de las fases finales del campeonato. La primera discusión está en marcha, tras la decisión del árbitro Bismarks Santiago y del VAR, en el juego entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional.

En el minuto 90, Nacional estaba 0-1 arriba en el marcador, gracias a un cabezazo de Juan Felipe Aguirre a los 61. Un cabezazo del mismo zaguero pareció entrar en la portería de Diego Martínez.



La acción fue revisada por los encargados del VAR Fernando Acuña y Diego Ruiz durante varios minutos. Finalmente, le avisaron al juez Bismarks Santiago que, en su concepto, la bola no había entrado totalmente y que podía continuar con el partido.

La versión de los analistas arbitrales sobre la acción



¿Hubo gol de Nacional? Los videos no son concluyentes, al no contar, en la transmisión oficial, con una cámara lateral a la altura de la raya final.



Incluso, las cuentas especializadas en análisis arbitral no se ponen de acuerdo sobre si esa pelota entró o no a la portería del Pasto: Cabe recordar que en Colombia aún no se cuenta con la tecnología en la raya para detectar el gol.

🧐 Faltan cámaras: No había una cámara con la que el VAR pudiera determinar con certeza si la pelota había entrado o no en el arco local. Estas cosas no pueden pasar más, la idea es tratar de minimizar el error. PD: Para mí es gol, y para colmo le empatan a Nacional #LigaBetplay pic.twitter.com/azXhIztkvl — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 21, 2023

¿FUE GOL?

En el @DeporPasto vs @nacionaloficial ocurrió esta acción donde el portero Martínez del Local paró el balón en esta posición, "el único que podría definirla" es el Sistema de Detección Automático de Goles que Colombia no tiene. No se ve el balón. NO veo gol ¿Ustedes? pic.twitter.com/OlPIq6tSOU — joseborda (@joseborda1) May 21, 2023

Para colmo de males para Nacional, en la última jugada del partido, Darwin López anotó el tanto del empate para el Deportivo Pasto, lo que hace crecer la polémica.



Mucho antes, en la primera etapa, el VAR tardó casi cuatro minutos en anular una jugada de gol del Pasto, que era un claro fuera de juego.

✅ Fuera de juego: Estuvo acertado el asistente Iván Ballesta anulando el tanto del Deportivo Pasto. Se ve que en sala VOR tuvieron inconvenientes con el trazado de líneas, pues se veía claramente que había offside del jugador local #LigaBetplay pic.twitter.com/1kgAuRCxLP — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 20, 2023

