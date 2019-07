El caso Rafael Carrascal: América, a la expectativa

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, aseguró que seguirán trabajando para poder contar con el mediocampista Rafael Carrascal, quien fue presentado esta semana, pero que el viernes fue inscrito en planilla por el Deportes Tolima, su antiguo equipo.



“Al jugador no lo paran, porque tiene la protección de la Fifa. Nosotros vamos a apelar al estatuto del jugador para defender sus derechos, sabemos que nos van a demandar y nos van a ganar el pleito, pero trataremos de conciliar con el Tolima para que el costo de su vinculación no sea tan alto”, dijo Gómez.

Tolima estaría pidiendo cerca de 1,5 millones de dólares por los derechos deportivos de Carrascal, pero este último presentó la carta de renuncia al club.



Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, tenía claro que no iba a ser fácil la vinculación del volante Rafael Carrascal al equipo escarlata. De hecho, un día antes le dijo a este portal que no “quería pelear con el ‘senador’” (Gabriel Camargo), presidente del Tolima.



No obstante, el jugador llegó a Cali y a las pocas horas fue confirmado como el octavo refuerzo del cuadro que dirige Alexandre Guimaraes, a pesar de que el litigio con el equipo de la ‘capital musical’ de Colombia aún no se ha solucionado.



Pero la sorpresa fue mayor cuando en la planilla de inscripción del Deportes Tolima para el partido de este viernes ante Rionegro Águilas apareció en las sustituciones Rafael Andrés Carrascal Avilez, con el número 14, cuando América de Cali ya había oficializado la firma del contrato del mediocampista costeño con la institución vallecaucana, en una clara intención de bloquearlo. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) asegura que el Tolima está cometiendo el delito de falsedad en documento privado.



Por eso los hinchas rojos están pendientes del desenlace de esta novela en la que está de por medio Carrascal, cuya única realidad hoy es que está inscrito por el Tolima, y deberá esperar varios días – o tal vez meses– hasta que se dilucide la incertidumbre. Su nombre no puede aparecer en dos equipos en un mismo campeonato.



Sin embargo, un abogado especialista en temas de futbolistas, le dijo a FUTBOLRED que, desde su óptica, la ruptura de la vinculación de Carrascal con Tolima no es con justa causa, ya que el jugador lo que hizo fue renunciar por el no aumento de su salario cuando ya éste estaba pactado en el momento de la firma del contrato, que está vigente hasta 2020. También recordó que no es la primera vez que el jugador deja un equipo en estas circunstancias, ya que en Alianza Petrolera, Millonarios y Junior vivió situaciones similares.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces