¿Es real la opción de paro de los futbolistas colombianos?

La relación entre la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y la Dimayor volvió a caer en un punto muerto, luego de que esta última entidad anunciara que no podían dar trámite a una lista de peticiones que la agremiación presentó para tratar de mejorar las condiciones de sus afiliados.

Las primeras protestas se presentaron este sábado, en los partidos del torneo de ascenso: en los juegos Tigres vs. Boyacá Chicó y Barranquilla vs. Pereira, los 22 titulares se sentaron en la cancha apenas los árbitros dieron el pitazo inicial.

Y en el duelo entre Valledupar y Bogotá, los jugadores comenzaron a lanzar la pelota de un campo a otro. En los juegos Huila vs. Envigado y Jaguares vs. Once Caldas, de la fecha 15 de la Liga, también hubo protestas.

Por otra parte, decenas de jugadores han apoyado el pliego presentado por Acolfutpro, publicando en sus redes sociales la foto del plantel completo de sus equipos con la etiqueta #NosLaJugamos.



Así las cosas, ahora el asunto está en manos del Ministerio del Trabajo, al que la asociación le pidió que mediara para ser escuchados. Pero si el tema no avanza, la posibilidad de que se presente una huelga de futbolistas no está descartada y es real.



“Esa es la última alternativa, pero si mandamos una solicitud y la rechazan de plano, ¿qué camino nos queda? Ellos no son tontos, eso tendrá que hacerse rápido. En la B quedan dos fechas, la A da más espera, y los más necesitados para resolver esto son los de la B, sin duda”, le dijo a EL TIEMPO Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro.

Sorprende la falta de respeto hacia el futbolista por parte de @WinSportsTV, canal que precisamente debería tener un poco de solidaridad con la protesta pacífica que se presentó. Apoyo total a los profesionales que con muchas dificultades siguen luchando por un sueño. @acolfutpro — fernando uribe h (@FUribe20) October 6, 2019

¿Está preparada la Dimayor para una huelga? EL TIEMPO consultó al presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, pero dijo tajantemente que no se iba a referir a este tema. Sin embargo, este sábado, luego de las protestas, Vélez anunció que llevará el caso a la comisión disciplinaria.



El problema pasa, básicamente, porque la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol no aceptan las solicitudes de la agremiación porque no son de carácter vinculante.



“Las sugerencias que emanen por parte de la organización que ustedes representan, como las de cualquier persona natural o jurídica a nivel nacional o internacional, podrán ser recibidas para su correspondiente estudio, pero no pueden ser entendidas con un carácter vinculante o definitivo”, dice la carta enviada por Vélez a los representantes de la agremiación.



“Hay una contradicción: el libreto de ellos es que cualquier petición de los futbolistas debe ser presentada a los presidentes de los clubes. Revise los puntos, ninguno lo resuelve el presidente: el calendario lo aprueba la asamblea, el estatuto del jugador lo establece la Federación, el régimen disciplinario también lo aprueba la Federación; el contrato único es un mandato que tiene que cumplir la Federación, lo ordena la Fifa desde 2008, cuando ordenó la cámara de resolución de disputas”, dijo González Puche.



Hay otros dos temas que causaron roncha en los directivos: la póliza complementaria de salud, en la que Acolfutpro afirma que tuvo avances en el tema con una aseguradora que fue patrocinadora de la FCF, y un porcentaje de derechos de televisión, figura que, según González Puche, existe en muchos países.



El conflicto está en marcha y por ahora no parece tener solución. En septiembre de 2005 fue el último antecedente de un intento de huelga. La agremiación pedía entonces la adecuación del estatuto del jugador y la normalización de los contratos laborales, además de una participación en los ingresos por derechos de televisión y juegos de azar. Finalmente, el único club que paró fue América. Y en 2013 hubo un acto similar al de este sábado, contra una ley laboral que afectaba al fútbol.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc