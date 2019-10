La pregunta que indispuso a Jorge Luis Pinto 

Jorge Luis Pinto trató de mantener la calma durante toda la rueda de prensa posterior a la derrota de Millonarios contra Tolima. Sin embargo, hubo una pregunta que lo incomodó y no tuvo que ver con el desempeño de su equipo.

Al entrenador le consultaron qué opinaba de la no convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia. Fue la última pregunta de la rueda de prensa y el DT, con incomodidad, contestó:



"Me pasa del cielo a no se dónde. Déjame digerir este problema tan duro que tengo de mi equipo y después opinaremos de James", dio el entrenador, se levantó con molestia y se marchó.



