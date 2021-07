La Liga femenina se verá por completo en televisión

Con un sorpresivo 2-4 en los últimos minutos del compromiso Medellín-Formas Íntimas le ganó a América de Cali en su casa en el primer partido de la Liga Femenina de fútbol 2021.



En el marco del esperado regreso del fútbol femenino al país, la noticia que acompañó el arranque del torneo es que se verá en su totalidad por televisión, siempre y cuando los escenarios deportivos lo permitan.



En un principio, Win Sports iba a transmitir 16 de los 56 partidos programados. Gracias a una alianza entre la Dimayor, Win y Bavaria, la liga llegará partido a partido a las pantallas de los colombianos.



Los únicos partidos que no serán transmitidos serán aquellos en los que los estadios no cuenten con la infraestructura necesaria para realizar las transmisiones, como es el caso del partido Fortaleza vs. Llaneros, perteneciente a la primera fecha de la Liga.



DEPORTES