¿La Liga Femenina fue un contentillo para las jugadoras?

El sábado pasado arrancó la tercera edición de la Liga Profesional Femenina de Fútbol, la cual contará con la participación de 20 equipos, entre los que se destacan Millonarios, Once Caldas, Independiente Medellín y el Deportivo Cali por ser la primera vez que participan en la Liga.



Este nuevo torneo se realizó contra todo pronóstico, debido a que en marzo de este año se llegó a hablar de una posible cancelación por la falta de apoyo de la empresa privada y, para algunos, en retaliación por las denuncias interpuestas por algunas de las jugadoras sobre hechos de acoso dentro de las concentraciones.

Tras la primera y segunda fecha quedaron al descubierto algunos de los puntos que continúan rondando al fútbol femenino en Colombia. Entre ellos, la corta duración del campeonato, las diferencias de edades entre las jugadoras y la falta de fondos para pagarles justamente a las futbolistas.



En este nuevo capítulo del podcast de No Es Hora De Callar, Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO, sostuvo una conversación con Gabriel Meluk, el editor de deportes sobre los retos y el proceso que aún debe recorrer el fútbol femenino en el país.



“Se dice que este campeonato es profesional pero en la práctica es semiprofesional, porque para que la Liga logre hacer un torneo de diez meses necesita cerca de 30.000 millones de pesos", explicó Meluk y resaltó que la poca inversión que se presta al fútbol femenino corresponde a una cuestión de oferta y demanda que todavía no alcanzan las jugadoras.



Sin embargo, no desconoce el terreno que poco a poco se ha ido ganando el deporte dentro de los aficionados y dentro de los grandes equipos como el Real Madrid, que hace pocas semanas anunció la creación de un equipo femenino para que juegue la próxima temporada. Además de las cifras que alcanzó el pasado Mundial Femenino con respecto a ventas, asistencia a estadios e incluso sintonía en países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos.



Meluk asegura que se ha creado todo un movimiento de solidaridad de género alrededor de este deporte, pero no se puede desestimar que el fútbol femenino no es un producto de beneficencia y que también necesita apoyo de la empresa privada para patrocinar la Liga Femenina.



Durante la conversación, los dos periodistas hicieron un llamado de atención a las organizaciones en donde les preguntan, ¿qué pasó con el apoyo del que hablaban cuando se presentaron los escándalos a principios de este año?



