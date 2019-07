La lucha por tener una Liga femenina profesional en Colombia

El primer paso se tenía que dar y se dio. La Liga femenina regresó ayer al fútbol colombiano luego de una lucha que empezó por ser de dos actores, las jugadoras y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y terminó siendo una batalla conjunta para que el balón ruede con los 20 equipos que estarán en la Liga.

La situación en marzo era diferente, se contempló llegar hacer un torneo aficionado por la falta de patrocinio. Pero hoy la realidad es otra. Con cosas por corregir, es cierto, pero con el primer paso que ya se dio. EL TIEMPO dialogó con los protagonistas de la tercera edición de la Liga femenina en Colombia y las opiniones dieron un consenso: trabajo es lo que hay por hacer.



“Entre todo esto es una victoria, hace 3 meses no teníamos nada. Hay una línea muy delgada entre ser agradecidas y conformistas, necesitamos una Liga que no solo dure 2 meses, eso no es profesional. De todas formas hay que ser positivas, vamos a dar espectáculo”, comentó Vanessa Córdoba, arquera de La Equidad.



La Liga se jugará por dos meses y medio por dos razones. La primera es la fecha de la Copa Libertadores femenina, que se disputará del 11 al 27 de octubre y en la que Colombia tendrá 3 representantes: campeón y subcampeón de la Liga 2019 y Atlético Huila, vigente campeón de la Copa. El otro motivo es el presupuesto que se tiene; no se puede ocultar la realidad.



“Con el respaldo de la Dimayor y de todos los presidentes de los equipos hemos hecho un gran esfuerzo. Lastimosamente nos tocó hacerlo solos. Estamos pendientes de firmar un contrato de patrocinio esta semana, pero la verdad es que todos aquellos que salieron a decir que iban a conseguir patrocinadores hicieron la fiesta y nos dejaron solos en el guayabo”, afirmó Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor.



El apoyo del Gobierno por medio de la Vicepresidencia y el rol de Coldeportes fueron claves para juntar fuerzas y sacar adelante el torneo. “Nuestro compromiso era de 700 millones de pesos, los cuales hemos apropiado en nuestro presupuesto para entregarlos este semestre. Es evidente que hoy en Colombia es difícil tener torneos sostenibles por la falta de recursos, de visibilidad, pero lo que es claro es que para nosotros el fútbol femenino es una prioridad”, sostuvo Ernesto Lucena, director de Coldeportes.

Las protagonistas

Lo lucharon y lo consiguieron. Ellas, las jugadoras, se pararon firmes sobre la raya y exigieron una Liga femenina profesional. Para Daniela Montoya, una de las abanderadas de la lucha por el fútbol femenino, quien en su momento denunció la falta de garantías y premios en la Selección Colombia, llegó el momento de demostrar una vez más el talento que tienen.



“Sabemos que la Liga debe tener las condiciones óptimas, que al menos deben ser 10 meses de competencia. Tengo entendido que para el próximo año las cosas van a ser diferentes. Nos motiva y nos alegra que se cumpla de esa manera y poder tener las oportunidades no solo para nosotras, sino para las niñas que sueñan con ser profesionales. Realmente esto es para ellas”, comentó Montoya, que jugará en Atlético Junior.



El tema contractual es una de las grandes preocupaciones que tiene la Liga femenina. El caso de Orianica Velásquez, jugadora de Independiente Medellín, y tiene un contrato que será por el tiempo de la competición, demuestra que las jugadoras no pueden vivir solo del fútbol.



“Mi contrato es por 3 meses, de julio a septiembre, lo que dura el torneo. No somos las afortunadas que tienen un poco más de los 3 meses. Cuando acabe la Liga cada quien tendrá que buscar o seguir trabajando en lo que pueda para mantenerse”, dijo Velásquez.

El pedido

“El clamor es que se tome esto como un proceso a través del cual se haga inversión y se construya una verdadera Liga femenina”, concluyó Carlos González Puche, director de Acolfutpro. Se estima que para que la Liga Femenina sea una competición de 10 meses, el presupuesto mínimo tendría que ser de 30.000 millones de pesos. El primer paso ya se dio, ahora está en manos de los protagonistas que hagan de la Liga Femenina un espectáculo, una muestra de buen fútbol y, sobre todo, lo más importante: un torneo sostenible en lo deportivo y en lo económico.



JULIO MONTENEGRO T.

​Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Julio13m