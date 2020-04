Jugadores del Once Caldas hablan tras la suspensión de sus contratos

Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas, y el plantel del equipo de Manizales parecen haber roto su comunión, luego de conocerse que el dirigente había decido suspender los contratos laborales de 11 futbolistas, quienes no llegaron a un acuerdo con el club, mientras se supera la pandemia del coronavirus.



(Noticia de contexto: Suspensión de contratos, ahora en el Once Caldas)

En el escrito se expresa la inconformidad de los deportistas, quienes señalaron haber estados dispuestos a llegar a pactos, pero indicaron que no hubo disposición por parte de la dirigencia e indicaron que no son 11 atletas con los que no se llegó a un acuerdo, pues manifiestan que todos estuvieron de acuerdo en las propuestas presentadas a la administración del ‘blanco’.

Comunicado Once Caldas Foto: Archivo particular

Estos son algunos de los apartes del comunicado que emitieron los jugadores del Once Caldas. Foto: Archivo particular

El arquero Gerardo Ortiz, el capitán Andrés Felipe Correa y el atacante Roberto Ovelar, ya expusieron en redes sociales el mencionado documento.

En el documento fue emitido este 9 de abril. Foto: Archivo particular

RAMÓN ANDRÉS SALAZAR

PARA EL TIEMPO

MANIZALES