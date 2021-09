Nacional vs. Cali, primera semifinal de la Copa Colombia

Deportivo Cali, con gol de Teófilo Gutiérrez, venció 1-0 al América, se clasificó a la semifinal de la Copa Colombia y se enfrentará al Atlético Nacional, que derrotó en la tanda de penaltis a Santa Fe.



Desde 2015, estos dos equipos verdes han tenido un duelo parejo en el otro escenario del fútbol colombiano, la Liga, donde cada uno ha ganado ocho juegos.



Contra América, 'Teo' Gutiérrez anotó el tanto de la victoria a los seis minutos del primer tiempo de penalti y desequilibró la serie que en el compromiso de ida se liquidó 2-2.



El delantero barranquillero no terminó el partido, pues fue expulsado antes del arranque del segundo tiempo, luego de que se peleó en el túnel con Gustavo Torres, del América, que también vio la tarjeta roja.



Diego Novoa, el golero americano, impidió en varias ocasiones que el marcador aumentara, con unas buenas atajadas que lo convirtieron en una de las figuras del juego.



Hicimos un partido inteligente. Veníamos con una espina por el juego del fin de semana, que tuvimos varias opciones de gol y no lo hicimos”, dijo Hernán Menosse.



Y agregó: “Pudimos conseguir el gol y la clasificación, por lo que luchamos en los dos partidos. América fue un gran rival. Aguantamos con el 1-0 y logramos el objetivo”.



Serie muy cerrada, que la desequilibró un tiro penalti, pero el Cali fue un poco más que su rival. Rafael Dudamel, el técnico, respira con tranquilidad al dejar en el camino a su rival de patio.



