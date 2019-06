La camisa de Comesaña busca el bicampeonato con Junior en la Liga

Una de las primeras cosas que le preguntaron a Julio Avelino Comesaña cuando se concretó su noveno regreso al Junior de Barranquilla fue si iba a utilizar la camisa azul de cuadros con la que remató, de 90 en 90 minutos, la campaña que llevó al equipo a la octava estrella, a finales del año pasado.

“Van a decir que no me compro ni una camisa (risas) (…) Hay cosas que representan mucho para uno. Cada uno tiene sus creencias. Yo la tengo ahí, a lo mejor algún día me la pongo”, dijo ese día. No se sabe si la camisa se la puso en Argentina, mientras dirigió a Colón de Santa Fe. Pero apenas pisó Barranquilla, siempre estuvo lista. Y volvió a funcionar. Hoy, Junior está en la final de la Liga, tras eliminar, por goles de diferencia, y haber igualado en puntos, al Deportes Tolima.



¿De dónde salió la famosa prenda? “La camisa es de acá, de Medellín. La lavo con mucho cuidado para que no se dañe (risas)”, explicó Comesaña una vez consiguió la clasificación a la final, tras vencer 2-3 a Nacional en el estadio Atanasio Girardot. La prenda la lavan a mano para que no se dañe.



En algún momento de la campaña del año pasado, Comesaña cambió la ya legendaria camisa azul, que incluso llegó a ser protagonista de memes en los que le ponían el escudo y la publicidad de la camiseta de competencia, por una guayabera blanca, hasta que alguien le hizo el reclamo.



“Llegó un momento en el que todo el mundo me decía lo mismo: ‘no te pusiste la camisa’ ”, recordó. Y en alguna ocasión pensó en regalarlas. Pero tal como él suele hacer en Junior, la camisa también volvió. Y Comesaña aspira a que sea bicampeona.



DEPORTES