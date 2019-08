Johan Salas, el niño que conmovió a Colombia con sus lágrimas

Con más de un millón de visualizaciones en Facebook, la entrevista que le hicieron a Johan Salas, luego de marcar el gol del triunfo del equipo Puerto Triunfo en la Copa Teleantioquia, empezó a tener tal repercusión que la organización del torneo buscó al joven jugador para que contará su historia de superación y perseverancia.

Todo empezó en la sexta fecha de la Copa, torneo en el que participan niños y niñas menores de 13 años, cuando Puerto Triunfo logró su clasificación a la segunda fase con un golazo de su lateral derecho: Johan Salas. Hizo un saque de banda, volvió a recibir la pelota y con un potente disparo marcó el 2-1.



Pero el verdadero momento emotivo llegaría cuando Johan fue entrevistado una vez terminó el encuentro, al ser elegido como la figura del partido. El periodista Jorge López primero le preguntó sobre el partido y, para sorpresa de todos, Salas, sereno y tranquilo, respondió como todo un profesional.

"Mi nombre es Johan Andrés Salas. Estoy muy orgulloso, mire, primera vez que estamos participando en la Copa Teleantioquia. 'Diosito' nos dio la oportunidad, clasificamos a la segunda fase. Agradecer a nuestro director técnico; Arnold Quiñones, llevo 7 años entrenando con él, no sé cómo agradecerle. La gente muy respetuosa, no se metió con nadie. Me gusta este pueblo, estamos felices, vamos pa' Puerto Triunfo felices, a celebrar”, declaró el joven jugador.



Sin embargó, el defensor no pudo contener sus lágrimas cuando le hicieron la pregunta sobre a quién le dedicaba el gol que anotó.



"Primero que todo a mi abuela, que es la que me apoya. Y agradecer a todo el equipo y al director técnico, que son los que me apoyan (...) Florentina Salas… Abuela; muchos saludes, este gol fue por usted, se acordará de mí que vamos a salir adelante", expresó Salas entre lágrimas.

Entre otros apartes de la entrevista que le realizó el canal Teleantioquia, la frase final demostró lo que es Johan Andrés Salas en el campo de juego: una niño con criterio, personalidad y talento, a pesar de ser eso, tan solo un niño.

“Me gusta ser árbitro, ser futbolista; esas son las 2 cosas que me gustaría ser en mi vida… Se acordarán de mí, que Johan Andrés Salas va a ser alguien", concluyó el joven futbolista.



