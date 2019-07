La futbolista colombiana que hizo historia en U. militar de EE. UU.

Mariana García Torres nunca imaginó que una oferta para estudiar en la Citadel, una universidad militar en Estados Unidos, sería el principio de una serie de acontecimientos que la llevarían a ser reconocida en el Pasillo de la Fama (Hall of Fame, por su traducción del inglés), como la primera mujer extranjera en hacer historia dentro de la institución educativa gracias a sus aportes como futbolista y estudiante.

Todo comenzó en el barrio Tunal de Bogotá, donde la infancia de Mariana trascurrió entre partidos de fútbol que jugaba con sus padres, Gabriela Torres Leal y Jaime García Rozo, ambos preparadores físicos, y su hermano Alberto García Torres.



Desde ese entonces Mariana nunca soltó el balón y la disciplina que le impartían en su hogar se convirtió en una pasión por la que siempre luchó y que le impuso retos como abrirse campo en el deporte, en una época en la que en Colombia apenas estaba comenzando a visibilizarse la participación de las mujeres en fútbol y todavía no se tomaba en serio la discusión de crear una liga profesional femenina.



*A propósito de este hecho, cabe recordar que no fue hasta el año 2015, tras el mundial femenino de fútbol que se jugó en Canadá, que en Colombia se vio un movimiento fuerte en pro de 'legalizar' y profesionalizar las condiciones de las mujeres en el fútbol nacional*



A medida que Mariana avanzaba en sus estudios en un reconocido colegio de Bogotá, ubicado en la vía que va de Siberia a Cota, sus ganas de practicar el fútbol como una profesión se fueron exponenciando y empezó a dedicar una importante parte de su tiempo a jugar en la selección de Bogotá, donde la recibieron luego de probar sus capacidades en un par de entrenamientos.



Ello implicó que el colegio, por su línea educativa, empezara a ponerle problema por sus repetidas faltas a clase. Fue entonces cuando decidió junto a sus padres que ese no era el lugar para ella y que debía cambiarse a un colegio donde le permitieran realizar sus dos pasiones al mismo tiempo: estudiar y practicar fútbol.



De ahí Mariana pasó al Colegio Americano de Bogotá, donde asegura recibió todo el apoyo del plantel educativo para graduarse y su vez continuar con su carrera deportiva.

Gabriela Torres Leal (izquierda), Mariana García Torres (Centro), Jaime Garcia Rozo (centro der.) y Alberto Garcia Torres (derecha). Foto: Cedida por la entrevistada

El salto a la Selección

Fue en el año 2008 cuando recibió una de las noticias más importantes de su vida: la Selección Colombia femenina la convocó para jugar y en marzo de ese año ya estaba junto a chicas como Natalia Gaitán, Orianica Velásquez y las gemelas Ariza actuando como delantera y viviendo su sueño. Incluso participó en un suramericano sub 20.



"Mis padres no cabían de la emoción, era también un sueño cumplido para ellos como profesionales del deporte que su hija estuviera en la Selección Colombia de Fútbol. Todo el tiempo me alentaron a dar lo mejor de mí y dejarlo todo en la cancha", explicó la delantera y en ocasiones volante colombiana.



Sin embargo, la felicidad de Mariana duró poco, cuando en septiembre de ese año su padre perdió la lucha contra un cáncer y ella quedó devastada junto a su madre y su hermano.

Mariana García Torres durante su paso por la selección Colombia. Foto: Cedida por la entrevistada

"Todo fue muy raro, porque perdí a mi padre, a mi fan número uno, pero un mes después me llamaron de una universidad en Estados Unidos que yo no conocía. Me dijeron que querían que yo estudiara allá a cambio de jugar fútbol. No dieron muchos detalles más allá de que era un educación estricta, militar y que debía cortarme el pelo, lo cual me sonó raro, pero igual decidí irme", continúa Mariana.



Así, luego de casi un año de preparación junto al 'profe' Mario Vanemerak (ex DT de millonarios) y de hacer un curso de inglés en la Universidad Sergio Arboleda, Mariana empacó sus maletas y en 2010 se fue a estudiar Biología en la Universidad Citadel, ubicada en Carolina del Sur.



"Fue una decisión bastante difícil, pero para mi estudiar era muy importante y mi madre y mi hermano me alentaron todo el tiempo. Yo me fui sin saber nada, sin esperar mucho y, sobretodo, sin avistar lo que me esperaba".

Mariana García Torres y el equipo de la selección femenina de fútbol colombiano. Foto: Cedida por la entrevistada

Un choque con la realidad de EE. UU.

Una de las primeras peticiones de la universidad era que Mariana debía cortarse el pelo, pues era una universidad militar que hace muy poco había abierto sus puertas para que mujeres entraran a estudiar, y todavía guardaba una cantidad de exigencias y tradiciones que Mariana nunca esperó tener que enfrentar. También debía portar uniforme.



"Es que era una universidad donde apenas el seis por ciento de la población era femenina. Se podrán imaginar lo duro que era destacar en medio de tantos hombres y con ganas de jugar fútbol, un deporte por tradición masculina".



Mariana corrió con la suerte de que logró conformar un equipo femenino cuyas jugadoras, con esfuerzo y perseverancia, lograron posicionarse dentro de la universidad como un grupo de alto nivel y empezaron a llevar la competencia por fuera del campus.



"En ese contexto, la mayoría de hombres eran indiferentes. Para ellos, que a uno le fuera bien era como si nada ocurriera. A muchos no les gustaba la idea de que las mujeres estuvieran en esa universidad. Pocos compañeros nos felicitaban, y eso porque eran atletas".

Mariana García Torres al entrar a la Universidad Citadel, en Estados Unidos. Foto: Cedida por la entrevistada

Como machistas y racistas califica la delantera a muchos de los que la criticaron por ser latina, no hablar bien inglés y además estudiar en esa universidad. Pero ella continuó con sus sueños.



"La clave fue mantenerme enfocada, yo vivía metida en mis estudios, en actividades de voluntariado y beneficencia, entrenando, incluso empecé a estudiar psicología, que terminó siendo en lo que me enfoqué. Nunca tuve tiempo para algo diferente porque tenía mucha presión. Los estadounidenses son muy exigentes en cuanto a lo deportivo y yo debía demostrar que era mejor y para ello debía entrenar el doble y estudiar el triple".



Con el tiempo, Mariana y su equipo obtuvieron importantes premios a nivel local y nacional. Particularmente a ella la distinguieron con el 'Player of the year' (Jugadora del año), Mejor Atleta de Año, en 2014, MVP en 2011, 2012 y 2013, entre otros premios, y la ascendieron a capitana de su equipo.

Mariana García Torres junto a su equipo en Estados Unidos. Foto: Cedida por la entrevistada

"Fue una época de mucho crecimiento y reconocimientos. Pero en septiembre de 2013, me rompí el ligamento cruzado de la rodilla y no pude seguir jugando fútbol. tuve que dedicar un tiempo a mi recuperación y a seguir estudiando, pues estaba a un año de mi graduación".



Meses antes de graduarse, Mariana fue contactada por el entrenador de atletismo de la universidad, quien consideraba que ella podía realizar un buen desempeño en dicho deporte y le ofreció hacer una Maestría en psicología clínica.



"Estuve con el atletismo más o menos un año, me fue muy bien y también obtuve varios premios. De ahí me gradué en 2016 con un muy buen promedio de la maestría y luego me presenté a la Universidad de Illinois para hacer un doctorado en estudios de discapacidad e inclusión. En eso estoy ahora".



Mariana empezó su doctorado trabajando como asistente de investigación y ahora es monitora de algunas clases de pregrado. Ha desarrollo programas para familias que tienen miembros con autismo, especialmente para madres latinas en Estados Unidos, y ahora se encuentra por unos meses en Colombia haciendo lo mismo para presentar su tesis de doctorado. El 20 de septiembre recibirá en sus manos el reconocimiento del pasillo de la fama en Estados Unidos.

Mariana García durante la entrega de un premio de ciencia y matemáticas de su promoción en la Universidad Citadel, uno de varios que recibió. Foto: Cedida por la entrevistada

'No existe una fórmula'

Con la modestia y humildad que caracterizan a una persona que ha hecho tanto pero no se ufana de nada, Mariana reconoce que no existe una fórmula para llegar a donde ella se encuentra más que la del esfuerzo constante, a pesar de las adversidades.



"Vivo muy agradecida y siempre he dado todo lo que tengo para poder estudiar.

El no saber nada de lo que representaba estar en una universidad militar finalmente terminó jugando a mi favor, porque de haber sabido cómo eran las cosas, probablemente me hubiera dado miedo y no hubiera viajado", narra entre risas.



"Ahora no entiendo cómo lo hice, pero sé que que saqué mi fuerza interior y lo logré.

Ya llevo nueve años en Estados Unidos, voy en mi tercer año de doctorado, algo que alguien como yo nunca hubiera soñado. Hoy en día, aunque ya no practico fútbol profesional, lo disfruto a un nivel diferente y siempre le agradeceré el haberme llevado hasta aquí, aunque ello siempre implicara estar siempre un pasito más adelante que todo el mundo".

Mariana García Torres durante un partido en Estados Unidos. Foto: Cedida por la entrevistada

La lucha no termina

De igual forma, Mariana espera que su ejemplo sirva para muchas mujeres que aman el fútbol y otros deportes para que sigan adelante su sueño y vean que sí se puede salir adelante con una meta clara y mucho esfuerzo.



"Las mujeres colombianas tenemos todo el potencial del mundo y debemos seguir luchando en contra de un sistema que no quiere que seamos exitosas en el fútbol y que por lo mismo no nos brinda las condiciones y el apoyo necesario para desarrollar nuestros sueños. Es muy triste que un grupo de personas impidan eso".



Mariana se refiere a las futbolistas que hoy en día son la voz de todas esas jugadores del país y que claman por la profesionalización del fútbol femenino y la creación de una liga que responda a dicha necesidad.

En la foto, Mariana junto a su madre recibiendo el premio a Mejor Atleta de la promoción 2014. Foto: Cedida por la entrevistada

"Esto no debe ser una promesa por tres meses. Hay muchas niñas que sueñan con ser futbolistas profesionales y debemos abrir el campo par ellas. Si algo he aprendido en Estados Unidos es que cuando un sistema está diseñado para apoyar a sus deportistas, incluso se puede ser profesional en una carrera y futbolista al mismo tiempo sin enfrentar la cantidad de obstáculos que vemos en Colombia".



Para Mariana, se necesita apoyo desde temprana edad, para estimular y financiar el funcionamiento de clubes femeninos y desaparecer la mentalidad machista de quienes están a la cabeza del fútbol en Colombia.



"También pensar en la inclusión de más mujeres en la Federación Colombiana de fútbol. yo fui a ver ocho partidos del mundial que recién pasó y me di cuenta del apoyo que las jugadoras están recibiendo por parte de la sociedad. Sí, todavía falta mucho, porque con todo lo que tienen esas jugadoras y todavía siguen luchando, un ejemplo es el de la estadounidense Megan Rapinoe. Pero debo decir que nada me emocionó más que ver estadios llenos, algo nunca imaginamos quienes nos empezamos a abrir campo en este deporte hace unos pocos años. Eso quiere decir que vamos por buen camino", finaliza.



María del Mar Quintana Cataño

Redacción APP

@Miradelmar