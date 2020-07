La fiesta en Cascajal en la que estarían involucrados jugadores

En medio de las preocupantes cifras que deja la covid-19 en materia de contagios en Colombia, el pasado martes en la noche fue noticia la desarticulación de una fiesta electrónica y sexual en una casa campestre de la vereda Cascajal, ubicada en el corregimiento de El Hormiguero, al sur de Cali.

Según informaciones entregadas por funcionarios de la Alcaldía Municipal, se constató que en la misma contaron con DJ, modelos, drogas y a 18 personas les impusieron comparendos.



Todo se desarticuló luego que vecinos del sector dieran aviso a las autoridades al ver llegar vehículos de alta gama y que se escuchara una música estridente antes de las 10 de la noche. “Había un descontrol total, por lo que hacemos un llamado a toda la comunidad para que se respeten las medidas de bioseguridad y aislamiento.



Esperamos que no se sigan realizando estas fiestas ilegales durante el fin de semana con puente festivo y vamos a reforzar los controles en todo Cali”, afirmó ese día Jimmy Dangret, subsecretario de Inspección Vigilancia y Control.



Esperamos que no se sigan realizando estas fiestas ilegales durante el fin de semana con puente festivo.

Versiones conocidas por FUTBOLRED indican que en la fiesta habrían estado un jugador de Nacional y dos que pasaron por América hace más de dos años, con presente en el fútbol ecuatoriano. También se asegura que entre los invitados se encontraban algunos ex futbolistas y más de una decena de personas más, pero ante la presencia de la Policía huyeron por la puerta trasera.

Lo que halló la Policía de la fiesta en Cascajal. Foto: Juan Pablo Rueda /CEET

Cascajal es una vereda del corregimiento de El Hormiguero, en la vía de Cali a Jamundí, donde América tiene su sede deportiva. Su clima y paisaje hacen que sea el sitio escogido de muchos caleños para descansar los fines de semana. Incluso, recientemente le fue pavimentada su principal vía de acceso, desde la autopista hasta la salida a Puerto Tejada. El club argumenta que no tiene nada que ver con la fiesta y tampoco que estén inmiscuidos miembros de su plantilla.



William Zapata, gerente deportivo de América, le dijo a FUTBOLRED que “a mí no me llegado alguna notificación de que un jugador del equipo haya estado en una fiesta en Cascajal, hay solo un muchacho que vive en Cascajal, es un pelao muy serio, tranquilo y profesional, que tiene la esposa con 8 meses de embarazo, no creo que esté involucrado en esa vuelta”.

A mí no me llegado alguna notificación de que un jugador del equipo haya estado en una fiesta en Cascajal.

Zapata añadió que “en este momento no tengo ninguna notificación de que un jugador de la plantilla actual esté metido en líos de fiestas que hayan desarticulado los entes de seguridad y la Policía”.

Lo que halló la Policía de la fiesta en Cascajal. Foto: Juan Pablo Rueda /CEET

De igual forma, el presidente de la institución, Mauricio Romero, sostuvo que no conoce la situación.



La información recogida es que el sitio donde ocurrió el hecho esa es una casa campestre de las tantas que se alquilan y son utilizadas para fiestas party, sin importar el día ni la hora.



Lo que muchos cuestionan es que mientras en los operativos de la Alcaldía y la Policía es mostrada en videos algún sector de la comunidad de bajos recursos en el momento en que organizan fiestas en barrios populares, en esta ocasión se reservan las identidades de quienes infringen las normas, tratándose de personas que tienen mejor condición socioeconómica.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali