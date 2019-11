Esta es la decisión de Dimayor frente a la nueva convocatoria de paro

La nueva convocatoria de paro nacional programada para este miércoles 27 de noviembre, generó incertidumbre entre los aficionados del fútbol respecto a los partidos programados de la última fecha de los cuadrangulares.

EL TIEMPO habló con el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien aseguró que la fecha sigue firme, tal como está programada y sin intención de cambios, pese a las protestas que se registran en todo el país.



Vélez afirmó que el fútbol sigue y están trabajando para que no tenga dificultades, y que su idea es que la fecha se juegue con normalidad. Sin embargo, aclaró que solo habría eventuales cambios si una autoridad competente hace el llamado para que así sea, tal como pasó en la fecha anterior, cuando debió aplazar el partido entre santa Fe y Cali a última hora.



Así las cosas, la programación se mantiene así:



LIGA AGUILA II-2019

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 6



CUADRANGULAR A



27 de noviembre



Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: RCN



Deportes Tolima vs Junior FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



CUADRANGULAR B



28 de noviembre



América de Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN



Deportivo Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



