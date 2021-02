El antirrécord que dejó la cuarta jornada de la Liga

La tercera fecha de la Liga había sido muestra de gran poder ofensivo en la Liga colombiana: 27 goles en 9 partidos, para un promedio de 3 por encuentro. Pero en menos de una semana, el panorama cambió totalmente.

Cuatro de los nueve partidos de esta fecha terminaron empatados 0-0. Y eso, sumado a los pocos goles que hubo en los cinco encuentros restantes, terminaron en un antirrécord para los torneos cortos.



(Además: ¿Autocrítico? James hizo el primer balance de su paso por el Everton)



La jornada, que terminó este jueves con el empate sin goles entre Medellín y Millonarios, es la de menos goles anotados desde que se disputan torneos semestrales, a partir de 2002.



La peor marca era de 10 tantos, que se dio en cuatro ocasiones. La más reciente, en 2014, más exactamente, la fecha 17 del segundo semestre. En esa jornada se anotaron 10 goles. pero solamente hubo dos 0-0 (Millonarios vs. Uniautónoma y Cali vs. Envigado). Las otras fueron la jornada 20 de la Liga 2002-I, la fecha 14 del 2011-II y la jornada 15 del 2012-I.



(Le puede interesar: Confirmado: día y hora del partido Colombia vs. Brasil)



La fecha con menos goles en toda la historia del fútbol colombiano se dio el 4 de junio de 1982. Ese día, en siete encuentros, solo se registraron cuatro anotaciones.



DEPORTES