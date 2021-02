Con cambios, así se jugará la fecha 9 del fútbol colombiano

Dimayor anunció algunos cambios en la programción de la fecha 9 del fútbol colombiano, que arranca este martes.

Dos partidos tuvieron cambios en los horarios, y quedaron así:



Febrero 24

América de Cali vs Envigado FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win / Win +



Independiente Santa Fe vs Boyacá Chicó

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campin

Televisión: Win / Win +

El resto de la jornada se disputará así:



23 de febrero

Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano





24 de febrero:

Águilas Doradas vs La Equidad

Hora: 4:00 pm

Estadio: Alberto Grisales



Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Alfonso López



25 de febrero



Once Caldas vs Deportivo Pasto

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande



Jaguares FC vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay



Alianza Petrolera vs Deportes Tolima

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata



Independiente Medellín vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



Descanso: Patriotas Bocayá FC





DEPORTES