Equidad y Unión Magdalena jugaron un partido para el olvido, con incidente intervención del cuerpo arbitral. En total, fueron seis futbolistas que vieron la tarjeta roja, en el desarrollo del compromiso que terminó 0-0.

La actuación arbitral del central Juan Pablo Alba Serna fue muy cuestionada, por su contante protagonismo en el partido. Expulsó a 3 jugadores de cada equipo.

Crítica de Mejía

Alexánder Mejía, volante del Unión Magdalena, habló en rueda de prensa, respecto a los incidentes en la cancha y fue contundente en sus declaraciones.



“Vieron el partido, como nosotros. Lo ejecutamos, pero es lamentable lo que se vivió en Techo. Estamos acabando con nuestro fútbol, literal, crítica constructiva. Es partido tras partido, no hay mejora ni con el VAR”, dijo.



Fue enfático con el accionar del central, mostrando la actitud que tuvo hacia ellos. “El árbitro Juan Pablo Alba, arrogancia total, agrande total. Uno no puede manifestarle lo que uno ve, porque en el tiro de esquina de los dos expulsados, hubo de nuevo tiro de esquina. Un compañero cabecea y pega en uno de ellos. Se lo juré por mis dos hijos. El señor Guisao le dijo, profe hubo tiro de esquina, no me reclames, amarilla y roja”.

“¿A qué jugamos? Estamos jugándonos una instancia difícil, no es fácil el tema del descenso, necesitamos garantías porque hoy somos una vergüenza, nacional e internacional, esto se sabrá. Parece que hubiera sido un torneo de barrio, se le salió de control el partido. Debe estar rascándose la cabeza, no dormirá tranquilo. Uno debe saber manejar la soberbia y ser humilde”, agregó el volante.



También, confesó que lo había analizado, previendo un escenario similar “Yo detallé Alianza Petrolera vs. Pasto, sacó muchas amarillas. Debe saber calmar al jugador, el del balde de agua fría. Pero si está a la misma temperatura, esto no funcionará. Es para todos los árbitros, no importa si vienen las críticas, tengo con qué soportarlas. Esto no puede estar pasando”.



Complementó: “Hoy destruyó el sistema de Equidad y de nosotros, venir acá no es fácil. Se puso rápida en el segundo tiempo. Hay que ponernos más serios, nos jugamos algo importante y no nos pueden ‘sacar la plata del bolsillo’”.



Concluyó: “La invitación también a los periodistas es que esto no puede pasar en nuestro fútbol, por eso vamos a torneos internacionales y no pasa nada con nosotros”.

