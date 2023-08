¿QUÉ HIZO ULLOA?

El árbitro Ulloa en el @Equidadfutbol vs @JuniorClubSA ante la agresión al asistente dijo que no seguía el partido por FALTA DE GARANTIAS, pero hizo mal el procedimiento para no seguir, pues debió irse del campo y no pitar y finalizar el partido como lo hizo 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/Atb3Nje0Zk