Envigado, que perdió en casa 1-4 con Tolima, visita en Bogotá a La Equidad, que cayó 2-1 con el Medellín, juego de la segunda fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano.

“Tenemos ganas para recuperar lo que se perdió en casa. Somos un equipo serio con formas de jugar que no mostramos contra Tolima. Tenemos la ilusión para medirnos contra uno de los rivales más fuertes del grupo. La semana de trabajo ha sido muy fructífera y queremos hacer las cosas bien”, dijo Alberto Suárez, DT del Envigado.



Los números



Y agregó: "Los jugadores son conscientes, fueron autocríticos, no nos comportamos bien en el partido anterior. Vamos a cambiar cosas y hacer un gran partido, tendremos ausencias, pero hay jugadores con mucha técnica, no tendrán tanta experiencia, pero los llenaremos de confianza para que hagan un gran trabajo”".



La Equidad y Envigado Fútbol Club se han enfrentado 32 veces, la estadística registra 12 victorias para los aseguradores, contra nueve de los naranjas y 11 empates.



Este será el primer enfrentamiento entre ambos en fase cuadrangulares en Primera División desde el Apertura 2008. En esa edición, Envigado sacó un empate a dos como visitante y se llevó la victoria por 1-0 como local.



