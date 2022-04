La Liga 2022-I ha sido una pesadilla para el Deportivo Cali, que no gana seguido y no convence. Este viernes empató 0-0 contra La Equidad en Techo y volvió a mostrar un rendimiento preocupante.

Lo grave es que el campeón colombiano está muy cerca de su debut en la Copa Libertadores, en la que recibirá este martes a Boca Juniors en Palmaseca.



Durante el primer tiempo hubo dinámica, pero con el pasar de los minutos el ritmo fue cayendo y el juego terminó con una floja presentación de ambos conjuntos.

El técnico Rafael Dudamel ya tenía la cabeza en la Libertadores y guardó a varios de los titulares. Y luego de la primera etapa, sacó de la cancha a dos de los integrantes del grupo base, Sebastián Leyton y Teófilo Gutiérrez.

Otra expulsión que marca el partido para el Cali



Para completar, un jugador debutante con la camieta verde, Óscar Segura, se fue expulsado dos minutos después de entrar a la cancha, luego de un planchazo directo a la rodilla del zaguero Bleiner Agrón. El juez Éder Vergara le mostró la tarjeta roja, luego de observar la acción en el VAR.



A pesar de quedarse con 10 hombres, fue el Cali el que estuvo más cerca de ganar: en el minuto 83, llegó la más clara del partido con una recuperación de Kevin Velasco, que asistió a Carlos Robles; el mediocampista, dentro del área enganchó y disparó con potencia, pero el golero Washington Ortega la envió al tiro de esquina, con el que minutos después terminó el compromiso.



El panorama del campeón colombiano es cada vez más complicado en la Liga y la eliminación parece sentenciada. Apenas tiene 12 puntos, está a siete del octavo, justamente su rival anoche.



La fecha 14 seguirá este sábado con cuatro partidos: Medellín vs. Envigado (2 p. m.), Pereira vs. Tolima (4:05 p. m.), Patriotas vs. Nacional (6:10 p. m.) y Junior vs. Alianza Petrolera (8:15 p. m.). Todos los juegos se verán por Win Sports +.



Con información de Juan Arias (Futbolred)