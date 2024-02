La Equidad responde con firmeza a posible repetición del partido contra Patriotas

Siguen las polémicas en e fútbol colombiano. Esta vez la ‘lucha de palabras’ es entre Patriotas de Boyacá y La Equidad, por un partido de la séptima fecha del rentado, la última del campeonato.

César Guzmán, presidente del club boyacense, en una entrevista con el ‘Súper Combo’ de RCN Radio, advirtió que pedirá la repetición del compromiso con La Equidad.

(Andreas Brehme, campeón del mundo alemán muere a los 63 años, la causa)

(Escándalo mundial: dos insólitos autogoles son virales por posible amaño, hubo sanción)

Lo que pidió Patriotas

“Vamos a hacer la petición de la repetición del partido contra La Equidad", precisó Guzmán al medio señalado, pero la afirmación tuvo su respuesta.

Facebook Twitter Linkedin

Denuncia de apuestas en la Liga Betplay. Foto: Dimayor

EL TIEMPO consultó a Carlos Mario Zuluaga, presidente de La equidad, quien dio a conocer su concepto sobre lo que exigirá Patriotas.

La respuesta

“Ese partido fue reciente y no hace parte de los dos juegos que están siendo investigados por posible intento de amaño de partidos de apostadores ilegales”, dijo el dirigente.



Y agregó: “Esos dos compromisos son contra Jaguares y Fortaleza, en el arranque del torneo”.



Zuluaga afirmó que lo que exige Guzmán no es lógico y que si algún equipo debe de protestas debe ser La Equidad, que ganó 1-0.

Facebook Twitter Linkedin

La Equidad vs. Santa Fe. Foto: Santa Fe

“Guzmán, contra toda lógica, está hablando de un partido contra nosotros (La Equidad), que es reciente y él está alegando que supuestamente hubo un fuera de lugar y el árbitro no espero la revisión del VAR, no la hubo”, dijo.



“Eso que dice el presidente de Patriotas no tiene ninguna lógica. Si fuera así, por cada jugada polémica o discutida habría que repetir todos los partidos de todo el campeonato”, precisó Guzmán.



El presidente del elenco bogotano señaló que en ese juego hubo una mano en el área de Patriotas, que el juez no sancionó como penalti a favor del local.

Facebook Twitter Linkedin

Patriotas acusa a Dimayor por corrupción Foto: Dimayor

“Guzmán olvida que, incluso, en ese partido si hubo un equipo perjudicado por una acción arbitral fue La Equidad. Recuerde la jugada del penalti claro y evidente en el primer tiempo a nuestro favor por una mano separada del cuerpo de un jugador de Patriotas y tampoco hubo ninguna intervención del VAR”, recordó el dirigente.



“Él se está inventando ese posible fuera de lugar. Repito, si hubo un perjudicado fue La equidad y lo que está asegurando Guzmán es totalmente ilógico. Y con estas declaraciones está perdiendo toda credibilidad con nosotros”, aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del juego entre la Equidad vs Pasto hoy 8 de octubre del 2023. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

EL TIEMPO hizo algunas averiguaciones sobre la posibilidad de repetir el partido como lo plantea Guzmán no se ve viable.



Por último, Zuluaga, al preguntarle por los casos de los partidos señalados en los que posiblemente hay arreglos con algunos jugadores, sentenció: “Ese sí es un tema que está muy complicado y delicado, porque hay evidencias y pruebas. Hubo unos jugadores de hablar”.

(Yaser Asprilla estaría en la mira del Barcelona de España: esto se sabe)