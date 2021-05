Golpazo a Nacional: La Equidad lo dejó afuera de la Liga

La Equidad dio el golpe de los cuartos de final de la Liga al dejar en el camino al Atlético Nacional, tras empatarle 2-2 este domingo en Medellín, y tras haberle ganado 1-0 en el juego de ida.

Con la convicción de buscar la remontada, Nacional salió a buscar el gol con un esquema ofensivo. Sin embargo, La Equidad jugó a pararse bien atrás y defender la diferencia que había conseguido en Techo.



Al minuto 21, Baldomero Perlaza tuvo el primer gol, con remate a ras que contuvo Cristian Bonilla. El volante recibió un centro al área, y de derecha exigió al arquero caldense.



Sobre el minuto 29, el conjunto verdolaga tuvo la jugada más clara para marcar, por intermedio de Sebastián Gómez quien remató la pelota de fuera del área y ésta pegó en la base del palo izquierdo.



Al minuto 32, Jarlan Barrera remató con pierna izquierda desde el centro del área tras un pase de Andrés Andrade, pero el golero asegurador estaba inspirado en la tarde antioqueña. Al 35, el ‘Rifle’ Andrade inquietó el arco visitante mediante un remate con pierna derecha desde lado izquierdo interior del área, pero la pelota se fue lejos del arco. Sin embargo, el resultado no se movió en una etapa inicial.



En la etapa complementaria, Nacional realizó una variante, ingresó Alex Castro en lugar de Sebastián Gómez, mientras que Equidad retiró al venezolano Juan Carlos Colina, ingresando Hansel Zapata. Sin pasar dos minutos, Diego Herazo generó la primera aproximación en el equipo visitante, pero su remate cruzado pasó lejos del arco local.



Al minuto 3, Jefferson Mena agredió dentro del área a Jarlan Barrera, a lo que el árbitro Carlos Betancur no dudó en sancionar penal a favor de Nacional. Un minuto después, cobró Andrade y atajó Bonilla cuando la pelota iba al costado izquierdo del arco capitalino. En el rebote, el ex Nacional logró evacuar el peligro salvando a La Equidad.



La lluvia arreciaba en Medellín y el conjunto visitante se tomaba confianza para atacar, al minuto 11 y tras un tiro de esquina cobrado por Zapata, Juan Alejandro Mahecha de golpe de cabeza y ante el descuido de la zaga local, abrió el marcador para La Equidad. Mostrando el local ventajas en el juego aéreo y la pelota detenida.



La ventaja no le duró mucho al visitante. Al minuto 18, Alex Castro desde el sector izquierdo lanzó un centro al segundo palo para que Baldomero Perlaza conectara la pelota y la mandara al palo derecho, en el rebote, Andrés Andrade cazó la esférica y la mandó al fondo de la red. Igualando parcialmente el tanteador y poniendo el global 1-2 en favor de los capitalinos.

Los locales intentaban marcar la igualdad en la serie y al minuto 22, Andrade aprovechó un descuido de Larry Angulo, para enviar un centro al área, donde llegó Baldomero Perlaza definiendo a la salida de Bonilla para poner al frente en el marcador a Nacional e igualando la serie global 2-2.



Al minuto 30, una aparente sujeción de Yerson Mosquera sobre Daniel Mantilla dentro del área, el árbitro Betancur habría sancionado penal. Sin embargo, fue llamado por el VAR para determinar si fue falta o no. Un minuto después, ratificó la decisión, sancionando el penal y manteniendo la tarjeta amarilla para Yerson Mosquera.



Al minuto 33, Diego Herazo de fuere disparo al centro del arco verdolaga, puso el 2-2 parcial y el 2-3 a favor de La Equidad.



Los últimos minutos fueron de ida y vuelta, donde Nacional se volcó al ataque mientras que La Equidad aguantaba y salía en contraataque. Pero no hubo puntería y La Equidad dio el batacazo avanzando a semifinales y esperando por el ganador de la serie entre Deportes Tolima contra Deportivo Cali.



