La Equidad arranca una nueva temporada con un doble objetivo, meterse entre los ocho mejores de la Liga y avanzar en la Copa Sudamericana, en la que enfrentará en fase preliminar al Junior, que es uno de los equipos que agitó el mercado.



(Le puede interesar: Cardetti: 'En un club grande como Santa Fe lo único es pelear el título')

El equipo bogotano también se movió para reforzar su plantilla, que sigue siendo dirigida por el técnico Alexis García.

Novedades

El equipo incorporó a 12 jugadores: Ronaldo Dinolis (delantero panameño, de Santa Fe), Pablo Sabbag (delantero, de Newell's Old Boys de Argentina), Washington Ortega (arquero uruguayo), Israel Alba (lateral derecho, de Jaguares), Yoiver González (zaguero central, de Pereira), Nicolás Palacios (mediocampista, de Once Caldas), José Hernando Estupiñán (mediocampista, del Medellín), Juan Pablo Gallego (mediocampista, del Medellín), Daniel Polanco (mediocampista), Jonathan Caicedo (mediocampista, libre), Faber Gil (delantero, del Huila) y Carlos Augusto Rivas (delantero, de Llaneros).



(Lea además: Fútbol colombiano: este es el top 10 de los jugadores más costosos)



Así que tiene variedad y alternativas en todas las líneas. Sobresale el regreso del atacante Pablo Sabbag.



De La Equidad salieron para esta temporada Diego Valdés, Jefferson Mena, Daniel Mantilla, John Édison García, Cristian Bonilla, Omar Duarte, Jean Carlos Pestaña, Mateo Castaño, Jean Franco Fuentes y José Hernández.



“Hemos armado un grupo con el que estoy muy satisfecho, el semestre pasado manifesté que no lo estaba, pero este sí lo estoy”, dijo Alexis García en Noticias RCN.

(Lea también: La frase de ‘Supermán’ López que desató la crisis en el Movistar)



La Equidad abre la temporada hoy de visita contra Santa Fe, un duro termómetro para saber de qué está hecho el equipo, que suele ser protagonista.



El año pasado, en el primer semestre, llegó a la semifinal, pero en el segundo no logró clasificar.



DEPORTES