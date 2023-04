Guy Esteban García, Santiago Mera y Debinson Mateus fueron los futbolistas de Once Caldas capturados el pasado domingo por el delito de extorsión. Según la Policía Metropolitana de Manizales, a los jugadores, juveniles, se les detuvo en flagrancia.

"Bajo la observación de las unidades del Gaula de la Policía fueron abordados y capturados en flagrancia encontrando el dinero a uno de ellos en un bolsillo de la chaqueta, estos tres sujetos al parecer son integrantes del equipo del Once Caldas y deberán responder por el delito de extorsión", reportó la Policía.



El caso en el que acusan a los jugadores se centra en el pedido de 500 mil pesos a una joven universitaria para el regreso de un celular de la marca Apple.



Según el director el director del Gaula de la Policía Nacional, el coronel Giovanni Cristancho Zambrano, hay audios que dejarían claras las intenciones de extorsión de parte de los tres jugadores. Por tanto, su condena iría en ese sentido.

La pena que enfrentarían los futbolistas

Estos serían los futbolistas de Once Caldas capturados por extorsión a una mujer. Foto: Portal web del Once Caldas, Instagram de Guy Esteban Cortés

Al parecer, según la versión que manejan las autoridades, el celular de la joven afectada fue hurtado hace ocho días, en un establecimiento público de la capital del departamento del Caldas. Sin embargo, no se ha determinado que los jugadores estuvieran en dicho lugar.



"Ellos dicen que se encontraron el celular", expresó el coronel Cristancho Zambrano en charla con 'Blu Radio'.



Tras reiterar que todo indica que los jugadores no hacen parte de ninguna red delincuencial, el director del Gaula aseguró: “Normalmente, por no tener antecedentes y porque no son un peligro para la sociedad, el juez puede determinar que no vayan a prisión. Eso lo tendrá que determinar el juez, pero en estos casos se toman otro tipo de medidas de aseguramientos”.



"Generaron temor y miedo a la víctima, a sus amigas, a la mamá y todo el círculo", añadió Cristancho Zambrano, pidiendo un castigo ejemplar para los capturados.



"La extorsión no es un juego", recalcó.



A la espera de conocer el desenlace del caso, lo único cierto es lo que estipula el Código Penal: "El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes".



Resta esperar cuál será la condena a los jugadores.

