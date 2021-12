Después de varias reuniones en la mañana, donde estuvieron presentes Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Guillermo Herrera, Ministro del Deporte, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, los entes rectores del fútbol en Colombia definieron la ruta de la investigación por los hechos del partido Llaneros vs. Unión Magdalena.



Le puede interesar: Fortaleza fija posición: demandarán y esperan suspensión del ascenso

De parte de la Dimayor está el compromiso con la institucionalidad es actuar en conjunto con todas las comisiones y facilitarle a la Fiscalía la investigación. FACEBOOK

TWITTER

Serán los comités de Ética de la Dimayor, Comisión Disciplinaria del Campeonato y el Comité de disciplina de la Dimayor los que sigan de cerca el caso.

"La comisión disciplinaria es la encargada de la investigación. Está compuesta por Guillermo Ferro, José Alberto Gaitán y Gerardo Espinoza", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor. Foto: Dimayor





Acompañado de Guillermo Herrera, Ministro del Deporte, Jaramillo también pidió el acompañamiento de la Fiscalía: "Vamos a hacer esto de la compañía del Gobierno Nacional, encabezado por el Ministro del Deporte. He pedido una cita directamente con Francisco Barbosa, el Fiscal general, para ir personalmente. Es muy importante que se active la Fiscalía, que de alguna manera active la investigación paralela".



Adicionalmente, prometió llegar hasta las últimas consecuencias para garantizar el compromiso con la institucionalidad: "no quiero prejuzgar, pero es una decisión que se tomará en su tiempo y son las sanciones más extremas que se puedan dar. Por ejemplo, que no puedan jugar el campeonato".



Lo invitamos a leer: Millonarios sacó un punto en Ibagué y regaló otros dos en un penalti errado



Herrera también aseguró seguir de cerca el proceso de la investigación: "Vamos a hacer seguimiento permanente a todas estas actuaciones, celebramos la activación de los comités. Adicionalmente, pedimos el acompañamiento de la Fiscalía".



DEPORTES