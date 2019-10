Dimayor ganó el primer asalto de la huelga

La declaratoria de huelga que Acolfutpro hizo el pasado 18 de octubre encendió un pulso político entre la agremiación y los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor. El cruce de declaraciones y de acciones terminó dando como resultado que la agremiación, este viernes, levantó la orden de cese de actividades.

Tras el anuncio inicial de Acolfutpro, varios clubes, entre ellos Nacional, Once Caldas, Real Cartagena y Bucaramanga, sacaron comunicados muy parecidos, en los que afirman que a ellos no les llegó el pliego de peticiones, que habían cumplido con todas sus obligaciones. Pero lo que cambió el panorama fue la decisión de Dimayor de anticipar la última jornada de la Liga, para así meterle presión a Acolfutpro, que había anunciado la hora cero del paro para el 3 de noviembre, cuando estaba programada inicialmente. Los partidos quedaron para el martes.



Tras consultar durante toda la tarde con los capitanes de los equipos y reunirse con funcionarios del Ministerio del Trabajo, Acolfutpro sacó el viernes por la noche un comunicado en el que suspende la orden de paro.



“El Ministerio del Trabajo y la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos de la OIT –Cetcoit– insisten en que, con su mediación, se podrá resolver el conflicto”, dice Acolfutpro en su anuncio. “Dado el profundo respeto por la institucionalidad y nuestra perseverancia en el diálogo como fórmula de solución de conflicto, las y los futbolistas honramos el compromiso adquirido con el Gobierno Nacional”, agrega.



Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, no se había pronunciado al cierre de esta edición ni confirmó su asistencia a la reunión del Cetcoit, programada para el primero de noviembre. Espera la aprobación de la asamblea de clubes.



DEPORTES