Armero se defendió sobre el incidente en su prueba de alcoholemia

Pablo Armero dio la cara, luego del incidente que protagonizó en la mañana de esto domingo, cuando se fugó tras la orden de tránsito de detenerse en un retén y luego de no querer presentar una prueba de alcoholemia.



“Yo hice la prueba, pero la señora dice que salió mala, no entiendo por qué todos tenían que grabar para subir a sus redes sociales los vídeos”, aseguró el exfutbolista de la Selección Colombia y América de Cali en entrevista con el ‘Vbar’ de Caracol.

Además, Armero aseguró que le violaron el derecho a la privacidad cuando le iba a realizar la prueba y todos los presentes estaban grabando.



“Me violaron el derecho a la privacidad, yo si iba hacer la prueba pero los policías me empezaron a presionar y a decir que yo no la quería hacer... Había mucha gente, policías y personas externas grabándome, me puse nervioso y me indignó que si es un proceso personal porque no tenía privacidad”, dijo.

El futbolista tumaqueño Pablo Armero fue detenido en la mañana de este domingo, cuando al parecer conducía en estado de embriaguez. El deportista se movilizaba en una camioneta por la vía que conduce a Pance.



Lea más detalles aquí: https://t.co/3enls4EU2c pic.twitter.com/dpnWdf20cY — El País Cali (@elpaiscali) February 23, 2020

Según afirmó el exjugador, cuando le dieron la orden de detener su camioneta y detenerse, fue él quien les dijo que fueran a la estación para no generar trancón en la vía y no que se hubiera fugado.



“Cuando el policía me para en una vía única, yo le digo que mejor vamos a la estación y ahí me hacen el procedimiento para no hacer trancón”, añadió.



Finalmente, el exfutbolista afirmó que continúa con su proceso y ahora está trabajando para ver qué pasará con su caso. “El carro lo llevaron a los patios. Estoy con mi abogado para continuar el proceso; me imagino que habrá una multa, pero no me han dicho nada”.



