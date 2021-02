James habla sobre todo en Twitch: Selección, Barça, Esperanza Gómez…

James Rodríguez se lanzó como ‘streamer’ en Twitch, plataforma para hacer transmisiones en vivo.

El actual jugador del Everton jugó una partida de ‘Call Of Duty: Warzone’, mientras respondía preguntas de los espectadores y, por supuesto, sus planes para el futuro fueron tema de conversación.



“¿James al Tolima? También, ¿por qué no? Ese era el sueño mío de niño, jugar en el Deportes Tolima”, fue una de las respuestas del 10 de la Selección, lo que despertó curiosidad entre los fanáticos del fútbol.



También se refirió a las eliminatorias para el Mundial Catar 2022. Aún no se sabe si el cucuteño será convocado para jugar con la Selección en dichos encuentros.



Esto se debe a que en el Reino Unido, país en el que se encuentra el jugador del Everton, hay múltiples restricciones por la pandemia del covid-19.



"No sé, la verdad, porque el tema está súper complicado. Porque cuando uno se va, a la vuelta hay que hacer cuarentena de diez días. No sé el tema cómo lo van a manejar, pero saben que siempre quiero ir a la Selección", dijo James.



La expectativa crece cada vez más, ya que la Selección Colombia enfrentará a Brasil el próximo 26 de marzo.



En otra pregunta de los espectadores el Fútbol Club Barcelona fue mencionado. Inmediatamente, el 10 de la Tricolor dudó y negó con su cabeza, descartando cualquier participación en el equipo español.



Por otro lado, su hijo menor, Samuel, tuvo una aparición especial por unos cuantos segundos, añadiendo la cuota de ternura en medio de la transmisión.

Samuel é companheiro do @jamesdrodriguez até na hora de jogar Call of Duty. 👨‍👦💙 pic.twitter.com/Z4wPMqw6Nk — 🇧🇷 JAMES RODRÍGUEZ BRASIL (@jamesrodrigbra) February 22, 2021

Las bromas primaron durante todo el en vivo. El jugador afirmó que en diez días abrirá una cuenta en Only Fans, pero luego soltó unas carcajadas y dijo que era mentira.

¡SE VOLVIÓ LOCO🤪! Hoy el colombiano🇨🇴 James Rodríguez tuvo su primer día transmitiendo Warzone en Twitch y le avisó a sus seguidores que próximamente se viene su canal en OnlyFans (?🤣 pic.twitter.com/Z3inyR8Ogi — Actual Fútbol (@ActualFutbol) February 23, 2021

A James incluso le mencionaron a la famosa actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, quien también es colombiana. Sus fanáticos le preguntaron qué pensaba de la pareja que podrían hacer él y la actriz: “¿James Rodríguez y Esperanza Gómez?”, escribieron.



Frente a esto, James respondió de manera jocosa: “Me han dicho que Esperanza es una actriz porno, pero no lo sé”.



