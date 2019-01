Atlético Nacional: de ganarlo todo a un arranque de año en crisis

Atlético Nacional es el gran dominador del fútbol colombiano en los últimos 15 años. Desde 2004 a la fecha, ganó nueve títulos de Liga, cuatro Copas Colombia, dos Superligas, una Recopa Suramericana, llegó a dos finales de la Copa Suramericana y por fin logró el sueño de repetir corona en la Copa Libertadores, en 2016. Se dio el lujo de contratar lo mejor del país y algunos de los mejores del continente. Hoy, por una demanda perdida, no puede inscribir jugadores y el panorama para lo que viene, la Liga y una nueva participación en la Libertadores, es más que incierto.

El problema nace en 2014, cuando el atacante Fernando Uribe quedó libre al no llegar a un acuerdo salarial con el club. Cortuluá, que debía recibir una cifra por derechos de formación, demandó ante la Federación Colombiana de Fútbol y el fallo le dio la razón: ordenó a Nacional pagar cinco millones de dólares al club vallecaucano. Mientras no pague, no puede contratar jugadores nuevos.

Nacional decidió llevar el caso al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por su sigla en inglés), aduciendo que ellos no recibieron ningún beneficio económico por la salida de Uribe. Ese tema es demorado de resolver, por lo cual el club solicitó un recurso al TAS que le permita inscribir futbolistas. Cabe recordar que el técnico brasileño Paulo Autuori, que llegó en noviembre, alcanzó a ser registrado en la Dimayor y, de hecho, dirigió el último partido de la fase todos contra todos, en el que Nacional empató con Leones y quedó eliminado.



El tema es que eso debe resolverse antes del 15 de febrero, que es la fecha del cierre de inscripciones en la Dimayor. Eso, sin contar que el club debe presentar la lista para la Copa Libertadores 48 horas antes de su debut, que será el próximo 4 de febrero, frente al ganador del duelo entre Deportivo La Guaira, de Venezuela, y Real Garcilaso, de Perú.



El problema es que Nacional no solo no puede comprar, sino que se han ido varios jugadores. El mediocampista Raúl Loaiza, el extremo Gustavo Torres y el portero Fernando Monetti se reencontrarán con el DT Jorge Almirón en San Lorenzo.

“A veces no hay tantas opciones en el mercado y es mejor traer jugadores que estuvieron conmigo porque sé cómo son como profesionales y lo que pueden rendir. Pero tampoco hay mucho más en el mercado”, dijo el técnico argentino, que estuvo nueve meses en Nacional: llegó a una final de Liga, que perdió con Tolima, y en la Copa Libertadores quedó afuera en octavos de final.

#PretemporadaVerdolaga | pruebas médicas 🔝 Trabajo en cancha mañana y tarde 🌞🌗 es el resumen de nuestro primer día de la pretemporada ✅⚽💪🏼 #SomosLaPasión 💚 pic.twitter.com/yOJ2L7wSMm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 4 de enero de 2019

A esas salidas hay que sumarles el paso de Diego Braghieri a Xolos de Tijuana, la no renovación de contrato de Gonzalo Castellani. Otros, como el paraguayo Óscar Franco y David Castañeda, fueron dejados en libertad de acción. Y se habla de ofertas por jugadores como Jeison Lucumí y Jorman Campuzano. El mediocampista, que fue comprado por Nacional, estaría en los planes de Boca Juniors si se va Wílmar Barrios. Sin embargo, el presidente del club, Juan David Pérez, asegura que no ha llegado nada oficial.



“No he tenido solicitudes en ese sentido, no he tenido ningún tipo de conversación con la dirigencia de Boca Juniors. Jorman es un jugador que tuvo un buen año en Atlético Nacional, lleva apenas un año con nosotros, hace 2 meses decidimos ejercer la opción de compra. Pero no tenemos ninguna comunicación de parte de Boca. Tiene cláusula de 4 millones de dólares”, le dijo Pérez a TyC Sports. “Hablar de salida de jugadores es especular en un momento complicado para el club, por no poder inscribir jugadores. Entonces tenemos las conversaciones a otro ritmo mientras se define lo del TAS, que puede ser en próximas semanas”, agregó.

Lo cierto es que Nacional deberá afrontar el campeonato y la Libertadores con lo que le queda. A la base que se mantuvo se suman cuatro jugadores que volvieron de sus préstamos: Brayan Rovira, de Atlético Bucaramanga; Sebastián Gómez, de Leones, y Nicolás Hernández y Jean Lucas Rivera, del Real Santander.



Además, otros tres jugadores, Gilberto García (que estaba en Deportivo Pasto), Andrés Sarmiento (que volvió del Mouscron de Bélgica) y Yulián Mejía (que el año pasado actuó en Sporting Cristal de Perú), se presentaron a la pretemporada para definir su futuro y ver si son tenidos en cuenta para el 2019.



“Desde el punto de vista legal, sí podemos vender. Pero habíamos hecho un plan de depuración de la nómina y ya llegamos a un punto en el cual definimos qué podemos vender. Si vendemos más estaríamos afectando el proyecto deportivo de 2019”, señaló Pérez. Nacional comienza un año muy difícil.



